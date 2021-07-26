Украинскую триатлонистку отстранили от Олимпиады из-за подозрений в допинге
Украинская триатлонистка Юлия Елистратова не выступит на Олимпиаде в Токио, сообщает Национальный олимпийский комитет Украины.
Украинская триатлонистка Юлия Елистратова не выступит на Олимпиаде в Токио, сообщает Национальный олимпийский комитет Украины.
Всемирное агентство по тестированию временно отстранило украинку от соревнований. Спортсменку подозревают в применении препарата эритропоэтина. Положительную
Соревнования по триатлону у женщин стартуют 27 июля.