Борьба за медали и встреча с опасным топом. Какие перспективы у Рыбакиной и Кукушкина на Олимпиаде?

Летние игры в Токио

23 июля - 8 августа 2021

Медальный зачет
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2США
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Салех Эльшарабати
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Таэквондо
до 67 кг. Женщины. Финал
Матеа Елич
Лорен Уильямс
Результаты
Таэквондо
до 80 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Рихард Ордеманн
Сеиф Эйсса
Результаты
Фехтование
Рапира, личное первенство. Мужчины. Финал
Даниэле Гароццо
Чюн Ка Лун
Результаты
Настольный теннис
Командное первенство. Микст. Финал
Ху Ксин / Лю Шивень
Дзюн Мизутани / Мима Ита
Результаты
Таэквондо
до 67 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Хедая Ваба
Пэйдж Макферсон
Результаты
Таэквондо
до 80 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Никита Рафалович
Тони Канает
Результаты
Фехтование
Сабля, личное первенство. Женщины. Финал
София Позднякова
Софья Великая
Результаты
Таэквондо
до 67 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Рут Гбагби
Милена Титонели
Результаты
Фехтование
Рапира, личное первенство. Мужчины. Матч за 3-е место
Такахиро Шикине
Александр Чоупенич
Результаты
Настольный теннис
Командное первенство. Микст. Матч за 3-е место
Эммануэль Лебессон / Ян Джа Нан
Лин Юн Жу / Чэн Ичин
Результаты
Тяжелая атлетика
Весовая категория до 55 кг. Женщины. Финал (группа А)
Хилидин Диас
Ляо Циуюн
Зульфия Чиншанло
Результаты
Фехтование
Сабля, личное первенство. Женщины. Матч за 3-е место
Манон Брюне
Анна Мартон
Результаты
Дзюдо
до 73 кг. Мужчины. Финал
Шохеи Оно
Лаша Шавдатуашвили
Результаты
Гимнастика спортивная
Командное первенство. Мужчины. Финал
Россия
Япония
Китай
Результаты
Дзюдо
до 73 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Артур Маргелидон
Цогтбаатар Цэнд-Очир
Результаты
Дзюдо
до 73 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Рустам Оружов
Ан Чан Рим
Результаты
Дзюдо
до 57 кг. Женщины. Финал
Сара Леони Киске
Нора Гьякова
Результаты
Дзюдо
до 57 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Кая Кайзер
Джессика Климкаит
Результаты
Дзюдо
до 57 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Этери Липартелиани
Тсукаса Йошида
Результаты
20:01 (мск), источник: Vesti.kz

Борьба за медали и встреча с опасным топом. Какие перспективы у Рыбакиной и Кукушкина на Олимпиаде?

На теннисном турнире Олимпиады-2020 в Токио в одиночных разрядах осталось лишь два представителя Казахстана — Елена Рыбакина и Михаил Кукушкин. Корреспондент Vesti.kz оценил их форму и дальнейшие перспективы в столице Японии.

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Источник: olympic.kz

22-летняя Рыбакина уже сегодня пробилась в третий круг соревнований, обыграв в двух сетах Ребекку Петерсон из Швеции — 6:2, 6:3. В первом раунде она также без особых проблем одолела австралийку Саманту Стосур — 6:4, 6:2. Теперь 15-я сеяная встретится с Донной Векич из Хорватии.

С Векич, занимающей 50-ю строчку в мировом рейтинге, Рыбакина прежде не встречалась. Зато Елена трижды играла с Ариной Соболенко из Беларуси, которую в тяжелейшем матче сегодня переиграла Донна — 6:4, 3:6, 7:6 (3). Все три раза Рыбакина Арине проиграла, включая последнюю игру на «Уимблдоне» в этом году. Поэтому встречи с неудобной соперницей Елене удалось избежать.

Что касается 25-летней Векич, то оба матча на этой Олимпиаде для нее получились нелегкими. В первом же круге ей пришлось помучиться с француженкой Каролин Гарсией — 6:2, 6:7 (2), 6:3. В играх против Гарсии и Соболенко Донна провела на корте суммарно пять часов и 23 минуты. Для сравнения, Рыбакина затратила в стартовых раундах лишь два часа и 22 минуты.

Текущая форма говорит за Рыбакину, так же как и физическое состояние. У Елены есть отличные шансы сыграть в свой теннис и пробиться в четвертьфинал Олимпиады. В параллельном матче сыграют бельгийка Элисон ван Эйтванк и испанка Гарбинье Мугуруса (7).

Матч между Рыбакиной и Векич пройдет завтра, 27 июля, ориентировочно в 11:00 по времени Нур-Султана.

33-летний Кукушкин сыграет во втором раунде с 27-летним белорусом Ильей Ивашкой. Изначально казалось, что оба должны проиграть в первом раунде, ведь форма казахстанца в последнее время была плохой, а его аргентинский оппонент Федерико Кория выглядел предпочтительнее. Что касается Ивашки, то многие предполагали, что французу Гаэлю Монфису удастся пройти во второй раунд на опыте.

Но получилось то, что получилось. Кукушкин в двух длительных партиях обыграл Корию — 7:6 (4), 7:5, а Ивашка оказался более готовым, чем Монфис — 6:4, 4:6, 7:5.

Ранее друг с другом теннисисты играли лишь раз. Это было в 2019 году на турнире серии ATP Challenger в Финиксе (США). Тогда в третьем раунде Михаил одержал победу — 6:2, 7:6 (5). Это хороший знак, поскольку и в личных встречах с Корией перед стартом Олимпиады Кукушкин вел со счетом 1:0.

Ивашка является фаворитом этого противостояния. В этом году Илья показывает куда более стабильные результаты. Но Михаил уже дал понять, что Олимпиада для него — особенный турнир, и здесь он будет биться до последнего мяча.

В параллельном матче ракетки скрестят американец Кристиан Хирон и японец Кей Нисикори, который до этого неожиданно легко выбил из борьбы пятого сеяного россиянина Андрея Рублева — 6:3, 6:4.

Матч между Кукушкиным и Ивашкой пройдет также завтра, 27 июля, ориентировочно в 09:30 утра по столичному времени.

С огромной долей вероятности «потолок» Кукушкина на этой Олимпиаде — третий круг. Если удастся пройти Ивашку, то за выход в четвертьфинал практически точно предстоит встреча с Нисикори. Победить сверхмотивированного Кея на его родной земле — задача, которую не смог выполнить даже пятый сеяный Рублев. А ведь этот же Рублев «уничтожал» Кукушкина на тренировках перед стартом Олимпиады, о чем казахстанец писал в своем Instagram.

Что касается Рыбакиной, то здесь есть шансы побороться за медали. Если Елена не дрогнет против Векич, то далее будет соперничество с Мугурусой или ван Эйтванк. Испанка и бельгийка друг друга уже обыгрывали, и между ними намечается еще один крутой матч. Победить обеих Елена может, а ван Эйтванк она уже обыгрывала в двух встречах. Самый сложный матч у казахстанской теннисистки был бы в финале, но это, напомним, самый благоприятный прогноз. Объективную картину покажет каждая следующая игра.

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