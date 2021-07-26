Борьба за медали и встреча с опасным топом. Какие перспективы у Рыбакиной и Кукушкина на Олимпиаде?

22-летняя Рыбакина уже сегодня пробилась в третий круг соревнований, обыграв в двух сетах Ребекку Петерсон из Швеции — 6:2, 6:3. В первом раунде она также без особых проблем одолела австралийку Саманту Стосур — 6:4, 6:2. Теперь 15-я сеяная встретится с Донной Векич из Хорватии.

С Векич, занимающей 50-ю строчку в мировом рейтинге, Рыбакина прежде не встречалась. Зато Елена трижды играла с Ариной Соболенко из Беларуси, которую в тяжелейшем матче сегодня переиграла Донна — 6:4, 3:6, 7:6 (3). Все три раза Рыбакина Арине проиграла, включая последнюю игру на «Уимблдоне» в этом году. Поэтому встречи с неудобной соперницей Елене удалось избежать.

Что касается 25-летней Векич, то оба матча на этой Олимпиаде для нее получились нелегкими. В первом же круге ей пришлось помучиться с француженкой Каролин Гарсией — 6:2, 6:7 (2), 6:3. В играх против Гарсии и Соболенко Донна провела на корте суммарно пять часов и 23 минуты. Для сравнения, Рыбакина затратила в стартовых раундах лишь два часа и 22 минуты.

Текущая форма говорит за Рыбакину, так же как и физическое состояние. У Елены есть отличные шансы сыграть в свой теннис и пробиться в четвертьфинал Олимпиады. В параллельном матче сыграют бельгийка Элисон ван Эйтванк и испанка Гарбинье Мугуруса (7).

Матч между Рыбакиной и Векич пройдет завтра, 27 июля, ориентировочно в 11:00 по времени Нур-Султана.

33-летний Кукушкин сыграет во втором раунде с 27-летним белорусом Ильей Ивашкой. Изначально казалось, что оба должны проиграть в первом раунде, ведь форма казахстанца в последнее время была плохой, а его аргентинский оппонент Федерико Кория выглядел предпочтительнее. Что касается Ивашки, то многие предполагали, что французу Гаэлю Монфису удастся пройти во второй раунд на опыте.

Но получилось то, что получилось. Кукушкин в двух длительных партиях обыграл Корию — 7:6 (4), 7:5, а Ивашка оказался более готовым, чем Монфис — 6:4, 4:6, 7:5.

Ранее друг с другом теннисисты играли лишь раз. Это было в 2019 году на турнире серии ATP Challenger в Финиксе (США). Тогда в третьем раунде Михаил одержал победу — 6:2, 7:6 (5). Это хороший знак, поскольку и в личных встречах с Корией перед стартом Олимпиады Кукушкин вел со счетом 1:0.

Ивашка является фаворитом этого противостояния. В этом году Илья показывает куда более стабильные результаты. Но Михаил уже дал понять, что Олимпиада для него — особенный турнир, и здесь он будет биться до последнего мяча.

В параллельном матче ракетки скрестят американец Кристиан Хирон и японец Кей Нисикори, который до этого неожиданно легко выбил из борьбы пятого сеяного россиянина Андрея Рублева — 6:3, 6:4.

Матч между Кукушкиным и Ивашкой пройдет также завтра, 27 июля, ориентировочно в 09:30 утра по столичному времени.

С огромной долей вероятности «потолок» Кукушкина на этой Олимпиаде — третий круг. Если удастся пройти Ивашку, то за выход в четвертьфинал практически точно предстоит встреча с Нисикори. Победить сверхмотивированного Кея на его родной земле — задача, которую не смог выполнить даже пятый сеяный Рублев. А ведь этот же Рублев «уничтожал» Кукушкина на тренировках перед стартом Олимпиады, о чем казахстанец писал в своем Instagram.