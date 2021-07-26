Казахстан обходит Узбекистан, Россию и Кубу, или какие страны борются за медали в боксе на Олимпиаде-2020

В первые соревновательные дни на олимпийский ринг выходили три казахстанских боксера и все одержали победы. Еще два участника выйдут завтра, 27 июля.

Помимо квартета лидеров, высокие шансы на награды сохраняют Великобритания, Алжир и США, а вот у Украины осталось всего два участника.

Количество боксеров стран — участниц в 1/8 турнира



Восемь боксеров — Казахстан.

По семь боксеров — Россия, Узбекистан и Куба.

Шесть боксеров — Великобритания.

По пять боксеров — Алжир и США.

По четыре боксера — Япония и Бразилия.

По три боксера — Колумбия, Китай, Беларусь, Замбия, Испания, Франция, Доминиканская Республика, Гана и Азербайджан.

По два боксера — Индия, Эквадор, Филиппины, Иордания, Ирландия, Аргентина, Маврикий, Армения, Таджикистан, Австралия, Камерун, Украина и Египет.

По одному боксеру — Германия, Перу, Самоа, Марокко, Кабо-Верде, Новая Зеландия, Кения, Болгария, Иран, Таиланд, Вьетнам, Монголия, Намибия, Уганда, Грузия, Словакия, Гаити, ДР Конго, Мексика, Ямайка, Хорватия и Турция.