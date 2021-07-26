Позор для Украины: триатлонистка попалась на самом мощном допинге. Это первый случай на Олимпиаде в Токио
Триатлонистку Елистратову может спасти только вскрытие второй пробы.
Триатлонистку Елистратову может спасти только вскрытие второй пробы.
На Олимпиаде в Токио первый допинговый скандал случился раньше, чем ожидалось. Первой «залетчицей» стала украинская триатлонистка (это вид спорта, где надо проплыть 1500 м, проехать на велосипеде 40 км, а также пробежать 10 км) Юлия Елистратова. Она должна была выйти на старт 27 июля, но ее
В триатлон украинка попала случайно. Она занималась в житомирской танцевальной школе «Солнышко», а затем пошла на плавание. За счет этого Елистратова была прилично физически подготовленной. Когда бассейн закрывали, ее тренер Наталья Кириллович сажала учеников на шоссейные велосипеды, чтобы те не теряли форму. Помимо этого ребята еще и немного бегали. В 15 лет этот тренировочный микс привел девушку на первенство области по триатлону. Юлия неожиданно его выиграла, а затем сделала это еще раз на первенстве Украины. Больше из этого вида спорта она никуда не уходила.
Сейчас Елистратовой 33 года. К этому возрасту она успела выиграть молодежный чемпионат Европы, много раз побеждала на этапах Кубка мира и Европы, была лидером европейского рейтинга, а также поднималась на подиум взрослого ЧЕ. В ее карьере также есть опыт участия в Олимпийских играх. На главном турнире четырехлетия украинка была три раза. В Пекине-2008 стала 24-й, в Лондоне-2012 — не финишировала, а в Рио-2016 смогла завершить соревнования на 38-м месте.
На свои четвертые Игр триатлонистка, как сама признавалась, отобралась достаточно легко. В Пекин было попасть труднее: в 20 лет в нее особо не верили. Тогда она, кстати, выступала под фамилией Сапунова: была в браке с коллегой Даниилом Сапуновым (до 2010 года). В 2015-м Юлия вышла замуж за российского триатлониста украинского происхождения Владимира Турбаевского. Сейчас он является ее личным тренером. Вместе с мужем готовиться к стартам ей помогают Андрей Лайчук и Сергей Дрозд.
Перед стартом Олимпиады в Токио Елистратова говорила, что находится в хорошей физической форме. Она надеялась выложиться и показать максимальный результат, несмотря на топовых соперниц. Кто бы мог подумать, что этим летом ей предстоит спасать свою карьеру, а не бороться за медаль Игр.
Виктория Дмитриева