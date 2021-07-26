Павлюченкова: С детства стремилась стать первой ракеткой мира. Олимпиада — немного другое. Там главное не победа

«Суть спорта в том, что ты хочешь добиться результата. Должна быть какая-то амбиция. У меня с детства была цель стать первой ракеткой мира. Нельзя выходить на корт с мыслью: «Ну я просто поиграю». Мне перед каждым матчем даже заснуть сложно. Плюс я осознаю, что в мою карьеру вложилась вся семья, это большая ответственность.