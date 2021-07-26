Павлюченкова: С детства стремилась стать первой ракеткой мира. Олимпиада — немного другое. Там главное не победа
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова рассказала, что значат для нее Олимпийские игры.
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова рассказала, что значат для нее Олимпийские игры.
«Суть спорта в том, что ты хочешь добиться результата. Должна быть
Олимпийские игры — немного другое. Там действительно, наверное, главное не победа, а участие, потому что если ты едешь на Олимпиаду, значит, ты уже победил, ты в команде лучших. Но результат все равно важен, — приводит слова Павлюченковой Forbes Woman.
Павлюченкова вышла в 3-й круг женского олимпийского турнира в Токио, разгромив немку