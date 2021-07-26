Три золота за час. Каким был понедельник на Олимпиаде-2020 для нашей сборной

Саблистка София Позднякова добыла титул в русском финале против соотечественницы-знаменосца Софьи Великой. Тхэквондист Максим Храмцов принес России первое олимпийское золото в этом виде спорта. А гимнасты Никита Нагорный, Артур Далалоян, Денис Аблязин, Давид Белявский выиграли командное многоборье впервые с 1996 года.

Три золота за час — это очень круто, но не предел возможностей российской сборной. А пока порадуемся тому, что есть, и вспомним семь основных событий этого дня, поднявшего нас на уверенное четвертое место в медальной таблице.

1. Династия взошла на трон

Две Софьи — Позднякова и Великая — повторили русский финал в женской сабле. Пять лет назад в Рио-2016 Великая сражалась за титул с другой соотечественницей — Яной Егорян и тоже проиграла. В победе Поздняковой есть и другой сюжет. Она — дочь великого саблиста Станислава Позднякова, четырехкратного олимпийского чемпиона и нынешнего главы ОКР. Так что у нас новая династия олимпиоников.

2. Исторический триумф в спортивной гимнастике

Наша мужская сборная выиграла командное многоборье впервые с 1996 года. Гимнасты Никита Нагорный, Артур Далалоян, Денис Аблязин, Давид Белявский вырвали победу у китайцев в самом конце очень напряженного турнира.

Зажигательное выступление закончилось не менее зажигательной пресс-конференции чемпионов.

Но пришли в этот день и грустные новости. Завершила карьеру самая опытная гимнастка современности Оксана Чусовитина.

3. Первое золото в тхэквондо

Россиянин Максим Храмцов принес первое золото Олимпиады в истории отечественного тхэквондо. В финале наш боец, который был фаворитом в своей весовой категории, красиво победил Салех Эльшарабати из Иордании.

У Храмцова непростая история, о чем он рассказал журналистам после своей победы.

4. Бронза в прыжках в воду

Наши прыгуны в воду реализовали свой главный медальный шанс — Виктор Минибаев и Александр Бондарь стали третьими в синхронных прыжках с вышки. А вот второе место Цао Юаня и Чэнь Айсень в этой традиционно китайской дисциплине — сенсация со знаком минус.

Медаль Минибаева и Бондаря — первая для России в прыжках в воду с 2012 года. В Рио-2016 в этом виде спорта мы, напомним, остались без наград.

5. Провал в плавании

Сильно расстроили наши пловцы, занявшие последнее место в финале эстафеты 4×100 метров. В этом виде сборная ROC претендовала как минимум на медаль, но в итоге с треском провалилась.

Известный комментатор Дмитрий Губерниев считает, что некоторые наши лидеры сделали ставку не на главный старт пятилетия, а на отборочный турнир, где распределялись путевки на Игры.

6. Суперматч против американцев

Мужская сборная России по волейболу в четырех сетах красиво обыграла очень сильную команду США. Американцы чуть не перевели этот матч в пятый сет, но наши ребята включились в самый нужный момент.

После матча тренер нашей команды Туомас Саммелвуо заявил, что пока не думает о медалях Игр и старается решать локальные задачи.

7. Легкая победа Медведева и страдания ватерполисток

Первая ракетка России Даниил Медведев достаточно легко вышел в третий раунд олимпийского турнира, обыграв теннисиста из Индии по фамилии Нагал. После матча второй номер мирового рейтинга заверил болельщиков, что преодолел все последствия акклиматизации.

А вот нашим ватерполисткам матч со сборной Венгрии дался непросто. Итог — боевая ничья, которая сохраняет хорошие шансы на выход в плей-офф.