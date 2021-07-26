Три золота за час. Каким был понедельник на Олимпиаде-2020 для нашей сборной

Летние игры в Токио

23 июля - 8 августа 2021

Медальный зачет
1Япония
823
2США
734
4Россия
453
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бейсбол
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
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Софтбол
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Результаты
Таэквондо
до 80 кг. Мужчины. Финал
Максим Храмцов
Салех Эльшарабати
Результаты
Таэквондо
до 67 кг. Женщины. Финал
Матеа Елич
Лорен Уильямс
Результаты
Таэквондо
до 80 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Рихард Ордеманн
Сеиф Эйсса
Результаты
Фехтование
Рапира, личное первенство. Мужчины. Финал
Даниэле Гароццо
Чюн Ка Лун
Результаты
Настольный теннис
Командное первенство. Микст. Финал
Ху Ксин / Лю Шивень
Дзюн Мизутани / Мима Ита
Результаты
Таэквондо
до 67 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Хедая Ваба
Пэйдж Макферсон
Результаты
Таэквондо
до 80 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Никита Рафалович
Тони Канает
Результаты
Фехтование
Сабля, личное первенство. Женщины. Финал
София Позднякова
Софья Великая
Результаты
Таэквондо
до 67 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Рут Гбагби
Милена Титонели
Результаты
Фехтование
Рапира, личное первенство. Мужчины. Матч за 3-е место
Такахиро Шикине
Александр Чоупенич
Результаты
Настольный теннис
Командное первенство. Микст. Матч за 3-е место
Эммануэль Лебессон / Ян Джа Нан
Лин Юн Жу / Чэн Ичин
Результаты
Тяжелая атлетика
Весовая категория до 55 кг. Женщины. Финал (группа А)
Хилидин Диас
Ляо Циуюн
Зульфия Чиншанло
Результаты
Фехтование
Сабля, личное первенство. Женщины. Матч за 3-е место
Манон Брюне
Анна Мартон
Результаты
Дзюдо
до 73 кг. Мужчины. Финал
Шохеи Оно
Лаша Шавдатуашвили
Результаты
Гимнастика спортивная
Командное первенство. Мужчины. Финал
Россия
Япония
Китай
Результаты
Дзюдо
до 73 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Артур Маргелидон
Цогтбаатар Цэнд-Очир
Результаты
Дзюдо
до 73 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Рустам Оружов
Ан Чан Рим
Результаты
Дзюдо
до 57 кг. Женщины. Финал
Сара Леони Киске
Нора Гьякова
Результаты
Дзюдо
до 57 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Кая Кайзер
Джессика Климкаит
Результаты
Дзюдо
до 57 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Этери Липартелиани
Тсукаса Йошида
Результаты
21:15 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Три золота за час. Каким был понедельник на Олимпиаде-2020 для нашей сборной

Сегодня у сборной ОКР был самый успешный на данный момент день в Токио-2020 — пять медалей, в том числе три золотые. И не просто золотые, а каждая с яркой историей.

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Источник: Спорт-Экспресс

Саблистка София Позднякова добыла титул в русском финале против соотечественницы-знаменосца Софьи Великой. Тхэквондист Максим Храмцов принес России первое олимпийское золото в этом виде спорта. А гимнасты Никита Нагорный, Артур Далалоян, Денис Аблязин, Давид Белявский выиграли командное многоборье впервые с 1996 года.

Три золота за час — это очень круто, но не предел возможностей российской сборной. А пока порадуемся тому, что есть, и вспомним семь основных событий этого дня, поднявшего нас на уверенное четвертое место в медальной таблице.

1. Династия взошла на трон

Источник: РИА "Новости"

Две Софьи — Позднякова и Великая — повторили русский финал в женской сабле. Пять лет назад в Рио-2016 Великая сражалась за титул с другой соотечественницей — Яной Егорян и тоже проиграла. В победе Поздняковой есть и другой сюжет. Она — дочь великого саблиста Станислава Позднякова, четырехкратного олимпийского чемпиона и нынешнего главы ОКР. Так что у нас новая династия олимпиоников.

2. Исторический триумф в спортивной гимнастике

Источник: AFP 2021

Наша мужская сборная выиграла командное многоборье впервые с 1996 года. Гимнасты Никита Нагорный, Артур Далалоян, Денис Аблязин, Давид Белявский вырвали победу у китайцев в самом конце очень напряженного турнира.

Зажигательное выступление закончилось не менее зажигательной пресс-конференции чемпионов.

Но пришли в этот день и грустные новости. Завершила карьеру самая опытная гимнастка современности Оксана Чусовитина.

3. Первое золото в тхэквондо

Источник: РИА "Новости"

Россиянин Максим Храмцов принес первое золото Олимпиады в истории отечественного тхэквондо. В финале наш боец, который был фаворитом в своей весовой категории, красиво победил Салех Эльшарабати из Иордании.

У Храмцова непростая история, о чем он рассказал журналистам после своей победы.

4. Бронза в прыжках в воду

Источник: РИА "Новости"

Наши прыгуны в воду реализовали свой главный медальный шанс — Виктор Минибаев и Александр Бондарь стали третьими в синхронных прыжках с вышки. А вот второе место Цао Юаня и Чэнь Айсень в этой традиционно китайской дисциплине — сенсация со знаком минус.

Медаль Минибаева и Бондаря — первая для России в прыжках в воду с 2012 года. В Рио-2016 в этом виде спорта мы, напомним, остались без наград.

5. Провал в плавании

Сильно расстроили наши пловцы, занявшие последнее место в финале эстафеты 4×100 метров. В этом виде сборная ROC претендовала как минимум на медаль, но в итоге с треском провалилась.

Известный комментатор Дмитрий Губерниев считает, что некоторые наши лидеры сделали ставку не на главный старт пятилетия, а на отборочный турнир, где распределялись путевки на Игры.

6. Суперматч против американцев

Источник: Reuters

Мужская сборная России по волейболу в четырех сетах красиво обыграла очень сильную команду США. Американцы чуть не перевели этот матч в пятый сет, но наши ребята включились в самый нужный момент.

После матча тренер нашей команды Туомас Саммелвуо заявил, что пока не думает о медалях Игр и старается решать локальные задачи.

7. Легкая победа Медведева и страдания ватерполисток

Источник: Reuters

Первая ракетка России Даниил Медведев достаточно легко вышел в третий раунд олимпийского турнира, обыграв теннисиста из Индии по фамилии Нагал. После матча второй номер мирового рейтинга заверил болельщиков, что преодолел все последствия акклиматизации.

А вот нашим ватерполисткам матч со сборной Венгрии дался непросто. Итог — боевая ничья, которая сохраняет хорошие шансы на выход в плей-офф.

Олег Шамонаев

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XI Летние Олимпийские игры в Берлине
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IX Летние Олимпийские игры в Амстердаме
VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
II Летние Олимпийские игры в Париже
I Летние Олимпийские игры в Афинах
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Центр гребного слалома Касай
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