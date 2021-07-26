Три золота за час. Каким был понедельник на Олимпиаде-2020 для нашей сборной
Сегодня у сборной ОКР был самый успешный на данный момент день в Токио-2020 — пять медалей, в том числе три золотые. И не просто золотые, а каждая с яркой историей.
Сегодня у сборной ОКР был самый успешный на данный момент день в Токио-2020 — пять медалей, в том числе три золотые. И не просто золотые, а каждая с яркой историей.
Саблистка София Позднякова добыла титул в русском финале против
Три золота за час — это очень круто, но не предел возможностей российской сборной. А пока порадуемся тому, что есть, и вспомним семь основных событий этого дня, поднявшего нас на уверенное четвертое место в медальной таблице.
Две Софьи — Позднякова и Великая — повторили русский финал в женской сабле. Пять лет назад в Рио-2016 Великая сражалась за титул с другой соотечественницей — Яной Егорян и тоже проиграла. В победе Поздняковой есть и другой сюжет. Она — дочь великого саблиста Станислава Позднякова, четырехкратного олимпийского чемпиона и нынешнего главы ОКР. Так что у нас новая династия олимпиоников.
Наша мужская сборная выиграла командное многоборье впервые с 1996 года. Гимнасты Никита Нагорный, Артур Далалоян, Денис Аблязин, Давид Белявский вырвали победу у китайцев в самом конце очень напряженного турнира.
Зажигательное выступление закончилось не менее зажигательной
Но пришли в этот день и грустные новости. Завершила карьеру самая опытная гимнастка современности Оксана Чусовитина.
Россиянин Максим Храмцов принес первое золото Олимпиады в истории отечественного тхэквондо. В финале наш боец, который был фаворитом в своей весовой категории, красиво победил Салех Эльшарабати из Иордании.
У Храмцова непростая история, о чем он рассказал журналистам после своей победы.
Наши прыгуны в воду реализовали свой главный медальный шанс — Виктор Минибаев и Александр Бондарь стали третьими в синхронных прыжках с вышки. А вот второе место Цао Юаня и Чэнь Айсень в этой традиционно китайской дисциплине — сенсация со знаком минус.
Медаль Минибаева и Бондаря — первая для России в прыжках в воду с 2012 года. В Рио-2016 в этом виде спорта мы, напомним, остались без наград.
Сильно расстроили наши пловцы, занявшие последнее место в финале эстафеты 4×100 метров. В этом виде сборная ROC претендовала как минимум на медаль, но в итоге с треском провалилась.
Известный комментатор Дмитрий Губерниев считает, что некоторые наши лидеры сделали ставку не на главный старт пятилетия, а на отборочный турнир, где распределялись путевки на Игры.
Мужская сборная России по волейболу в четырех сетах красиво обыграла очень сильную команду США. Американцы чуть не перевели этот матч в пятый сет, но наши ребята включились в самый нужный момент.
После матча тренер нашей команды Туомас Саммелвуо заявил, что пока не думает о медалях Игр и старается решать локальные задачи.
Первая ракетка России Даниил Медведев достаточно легко вышел в третий раунд олимпийского турнира, обыграв теннисиста из Индии по фамилии Нагал. После матча второй номер мирового рейтинга заверил болельщиков, что преодолел все последствия акклиматизации.
А вот нашим ватерполисткам матч со сборной Венгрии дался непросто. Итог — боевая ничья, которая сохраняет хорошие шансы на выход в
Олег Шамонаев