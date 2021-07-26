«Я не знаю слов хайп и лайк». Фехтовальщицы Позднякова и Великая — о финале Олимпиады

Летние игры в Токио

23 июля - 8 августа 2021

Медальный зачет
1Япония
823
2США
734
4Россия
453
Бадминтон
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Таэквондо
до 80 кг. Мужчины. Финал
Максим Храмцов
Салех Эльшарабати
Результаты
Таэквондо
до 67 кг. Женщины. Финал
Матеа Елич
Лорен Уильямс
Результаты
Таэквондо
до 80 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Рихард Ордеманн
Сеиф Эйсса
Результаты
Фехтование
Рапира, личное первенство. Мужчины. Финал
Даниэле Гароццо
Чюн Ка Лун
Результаты
Настольный теннис
Командное первенство. Микст. Финал
Ху Ксин / Лю Шивень
Дзюн Мизутани / Мима Ита
Результаты
Таэквондо
до 67 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Хедая Ваба
Пэйдж Макферсон
Результаты
Таэквондо
до 80 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Никита Рафалович
Тони Канает
Результаты
Фехтование
Сабля, личное первенство. Женщины. Финал
София Позднякова
Софья Великая
Результаты
Таэквондо
до 67 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Рут Гбагби
Милена Титонели
Результаты
Фехтование
Рапира, личное первенство. Мужчины. Матч за 3-е место
Такахиро Шикине
Александр Чоупенич
Результаты
Настольный теннис
Командное первенство. Микст. Матч за 3-е место
Эммануэль Лебессон / Ян Джа Нан
Лин Юн Жу / Чэн Ичин
Результаты
Тяжелая атлетика
Весовая категория до 55 кг. Женщины. Финал (группа А)
Хилидин Диас
Ляо Циуюн
Зульфия Чиншанло
Результаты
Фехтование
Сабля, личное первенство. Женщины. Матч за 3-е место
Манон Брюне
Анна Мартон
Результаты
Дзюдо
до 73 кг. Мужчины. Финал
Шохеи Оно
Лаша Шавдатуашвили
Результаты
Гимнастика спортивная
Командное первенство. Мужчины. Финал
Россия
Япония
Китай
Результаты
Дзюдо
до 73 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Артур Маргелидон
Цогтбаатар Цэнд-Очир
Результаты
Дзюдо
до 73 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Рустам Оружов
Ан Чан Рим
Результаты
Дзюдо
до 57 кг. Женщины. Финал
Сара Леони Киске
Нора Гьякова
Результаты
Дзюдо
до 57 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Кая Кайзер
Джессика Климкаит
Результаты
Дзюдо
до 57 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Этери Липартелиани
Тсукаса Йошида
Результаты
21:20 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Я не знаю слов хайп и лайк». Фехтовальщицы Позднякова и Великая — о финале Олимпиады

Молодая чемпионка и опытная серебряная призерка дали интервью «СЭ».

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Источник: AFP 2021

Российских саблисток после выдающегося финала ждать пришлось пару часов. Допинг-контроль, празднования, другие процедуры. Но и София, и Софья вышли с них с улыбающимися лицами. Это какая-то удивительная история для спорта — такое единение на фоне мононационального финала. И даже история про «вещий сон», рассказанная Поздняковой, никого не обидела. Чемпионка в микст-зоне рассказала, что ей приснилось, как в комнату к команде «приходит Соня Великая, открыла большую коробку и говорит: «Я опять второе место заняла».

Корреспондент «СЭ» спросил у девушек об отношениях в команде, хайпе как методе популяризации и не удержался от обсуждения Загитовой и Медведевой.

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Великая: «Был бы на моем месте другой человек — отношения в команде могли стать другими»

— Софья, со стороны ваша история кажется трагичной — третий раз вас поздравляют с серебром. Не согласны?

— Почему вы считаете, что многим обидно за меня в России? Не считаю свою историю трагичной. Я популяризирую спорт своими достижениями, интригой какой-то. И повторить такой успех, дойти до финала с двумя детьми — я считаю это успехом. Люди восхищаются моей силой воли. Да, последний бой не сложился! Вы не правы и смотрите не с той стороны. Сначала у меня был один ребенок, я дошла до финала, сейчас их двое, а я все равно в финале.

— Получается, перед пятой Олимпиадой третьего ребенка ждать?

— Возможно! (Смеется.).

— Мариэль Загунис вами восхищалась и говорила, что вы пример того, что даже даже с двумя детьми такие достижения возможны.

— Конечно, все возможно! Не нужно убиваться, надо просто правильно выстроить подготовку. Получать удовольствие. Мы не делаем это, чтобы кому-то что-то доказать, даже себе. Мы просто занимаемся любимым делом и совмещаем это с материнством, домашними заботами, образованием. У нас нагрузка больше. Еще и получается в спорте соперничать с молодыми! Я собой горжусь и довольна. В Лондоне для меня была неожиданность, в Рио — сожаление. А здесь я чувствую себя счастливой.

— Не было ощущения, что это внутренний старт? Русский финал, Станислав Поздняков в зале.

— Абсолютно нет. Здорово, что эти Олимпийские игры вообще состоялись. Они сложные. Но то, что нам дали возможность соревноваться… Посмотрите, сколько людей приехало. Что им было делать? Закрыть спортивную жизнь? Я рада, что прошла этот путь. Да, я почти выполнила свою цель.

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— Говорят, вы даже после финала едва не крикнули: «Россия!».

— Нет-нет, мы придерживается регламента, который прописан для команды РОК. Звучит ужасно, конечно. (Смеется.).

— Здесь рано выбывают многие фавориты. Из-за пандемии?

— Конечно, пандемия повлияла. Много фаворитов вылетело, это правда. Больших соревнований не было полтора года. Но мы все здесь в равных условиях. На Олимпиаде нужно победить здесь и сейчас. У кого крепче нервы, тот и побеждает. Часто это молодые. Может, нужно быть легче, свободнее, не обремененным какими-то воспоминаниями. Силадьи вот единожды чемпион мира, а Олимпиаду три раза выиграл!

— Вы так миролюбиво обо всем говорите, у вас очень крутые отношения с напарницами по сборной. Как это удается? Неужели внутренняя конкуренция никогда не мешала?

— Я самая взрослая и не допускаю этого. Был бы другой на моем месте — ситуация могла бы сложиться по-другому. Нам тяжело готовиться в конфликтах. Чтобы получить мастерство, мне надо дать мастерство. Как я сама тогда вырасту?

— Но не стало бы фехтование популярнее, если бы были подколы и соперничество? Чисто в теории.

— Я не тот человек. У меня даже Instagram нет. Так что я не знаю слов «хайп», «лайк»…

— Появится когда-нибудь?

— А зачем? Мне он не нужен. А если все начну выкладывать, у журналистов работы не останется! (Смеется.).

Софья Великая, София Позднякова и Манон Брюне | Источник: AFP 2021

Позднякова: «После Олимпиады собираюсь сделать годичный перерыв и родить»

— Сейчас я думаю о годичном перерыве, — сразу выпалила Позднякова. — Я хочу ребенка. Мы с мужем будем работать над этим. (Смеется.) Но мое ближайшее будущее — соревнование 31 июля. Верю в еще одну нашу медаль.

— Вы бы хотели наверняка быть известной не только как дочь отца, а самостоятельно. Теперь вы этого достигли?

— Да, это долгая история. Еще с детства ко мне обращались не по имени, а что-то типа «дочка Стаса», «дочка Позднякова». Я, конечно, горжусь, что я его дочь, но каждый человек — личность. С чемпионата мира 2018 года, когда я выиграла личное золото, мне кажется, я заявила, что сама по себе спортсмен. Сегодня, наверное, я это подтвердила.

— На тему блата по ходу карьеры не было обвинений? Мол, это из-за папы вас протаскивают?

— Были шутки на эту тему. То есть именно не попрекали, а шутили. Но со временем перестали обращать внимание, когда я уже попала в молодежную сборную и так далее. Люди много чего говорят, но можно же не все слушать.

— За Софью обидно?

— Если бы можно было повесить две золотые, по одной на каждую, — было бы здорово. Не обидно. Был прекрасный бой, она замечательная спортсменка и человек. Я горжусь, что у нее получается от Олимпиады до Олимпиады подтверждать статус хорошей спортсменки. Стабильное серебро третий раз подряд говорит о многом. Иногда это больше, чем выиграть одну Олимпиаду. Я рада за нее. Между нами нет вражды или обиды. Все полюбовно. (Улыбается.).

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— У вас действительно удивительные отношения. В единоборствах или даже фигурном катании была бы жесткая конкуренция. Как так получается у фехтовальщиц?

— Да не у всех так. Есть другие команды, где ожесточенная борьба, люди не общаются. Слышала такие истории. У нас все мирно, тихо, мы за Соней как за мамой. Она старший товарищ, главная поддержка и опора.

— Но если бы было по-другому, для популяризации фехтования было бы лучше. Согласны?

— Возможно. Люди любят такое, многие хотят видеть эту борьбу, сражения, эмоции, слезы! Вы сказали про фигурное катание, я за ним тоже слежу, за нашими девочками особенно. Там интриги, расследования. Но у нас такой финал получился. И это прекрасно.

— Если вы увлекаетесь фигурным катанием — не заметили аналогий между вашей истории и Загитовой с Медведевой в Пхенчхане?

— Я думала об этом, если честно. Но это же все спорт. Сегодня ты, завтра тебя. Так звезды сложились.

Дмитрий Кузнецов

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