Дончич: Приятно быть звездой Олимпиады, но с Джоковичем все равно фотографируются чаще

Сегодня, 26 июля, сборная Словении обыграла на старте олимпийского баскетбольного турнира команду Аргентины со счетом 118:110, а Дончич набрал 48 очков, побив рекорд Олимпиад.

«Аргентина — очень хорошая команда, мы провели сложным матч, потому что они очень хорошо играли в защите. Но наша команда отлично подготовилась к своему сопернику. Мы крепко держались в обороне, хорошо играли в атаке. Первый олимпийский матч позади, большая победа и особые чувства».