Немов, Хоркина, Мустафина. Великие моменты российской гимнастики на Олимпиадах

В понедельник мужская сборная России стала чемпионом Олимпийских игр в Токио в командном многоборье и вошла в историю отечественной спортивной гимнастики. Еще раз поздравляем Никиту Нагорного, Артура Далалояна, Дениса Аблязина и Давида Белявского, и вспоминаем лучшие моменты Олимпиад с участием россиян.

Победа в мужском командном многоборье, Атланта-1996

Это было первое появление сборной России на Олимпийских играх — в 1991-м развалился СССР, но в Барселону год спустя приехала еще объединенная команда СНГ. Но за четыре года, прошедших до Игр в Атланте, в российской гимнастике многое поменялось.

Из опытных спортсменов в составе остались Сергей Харьков, который брал еще золото Игр в Сеуле, а потом переехал в Германию, и чемпион Барселоны Алексей Воропаев. В то же время в стране выросло новое поколение во главе с 20-летним Алексеем Немовым, который уже громко заявил о себе. А самому юному из ребят, Николаю Крюкову, было всего 17.

И именно Немов сыграл решающую роль в победе россиян на той Олимпиаде. Он показал лучший результат в сумме среди всех спортсменов. А сборная выиграла три снаряда из шести — перекладину, опорный прыжок и вольные упражнения. На брусьях и кольцах ребята стали вторыми, а на коне вошли в тройку. В результате — убедительная победа.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CE7NRVhq0d1/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CE7NRVhq0d1/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CE7NRVhq0d1/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Zhoxxyy Artistic Gymnastics (@zhoxxyy)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

«Несмотря на некоторую разницу в возрасте, равнялись все равно на Алексея, который умел подать себя. На перекладине он в командном турнире вышел на помост последним, когда было уже известно, что мы выиграли золотую медаль. Тогда в каждом виде выступали шесть из семи членов команды, а зачет был по пяти лучшим. После того, как пятеро у нас выступили, не допустив срывов, было ясно, что мы первые независимо от результата Немова.



Все уже радовались, а Лёха, тем не менее, взял, да и поставил красивую точку — увеличил отрыв от китайцев с 0,9 до 1,2 балла. После показательных выступлений, во время которых он обнажал торс на коне и танцевал на вольных, его вообще прозвали в Америке Sexy Alexey. Немов стал лидером, который нужен команде», — вспоминал Крюков.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/W2PTjlE3NzM" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

И кто бы тогда мог подумать, что следующего успеха придется ждать 25 лет.

Победа Светланы Хоркиной на брусьях, Сидней-2000

В Сидней Хоркина приехала уже олимпийской чемпионкой — в Атланте она была лучшей на брусьях. И Светлана считалась одним из фаворитов австралийского турнира. Но поначалу все пошло не так. Сборная России уступила соперницам из Румынии золото в командном многоборье.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CLrl44yBqT0/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CLrl44yBqT0/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CLrl44yBqT0/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Хоркина Светлана (@khorkinasvetlana)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

А в личном грянул один из самых громких скандалов в истории олимпийской гимнастики — снаряд для опорного прыжка установили на пять сантиметров ниже положенного. Да еще и обнаружили это только к середине соревнований, когда очень многие спортсменки уже упали и сорвали свои попытки. В их числе была и Хоркина.

«Никак не могу понять, как такое могло произойти на Олимпийских играх. Все-таки это главный старт для каждого спортсмена, а также для международной федерации и МОК. И организация должна соответствовать статусу. Скорее всего, дело в человеческом факторе, просто чья-то оплошность. Со стороны я сама это не видела, потому что была на других снарядах.



Что касается командного турнира, наверное, мы слишком сильно хотели победить. И это помешало, потому что каждая из девчонок совершила по ошибке. Мы перенервничали. Второе место мы воспринимали как проигрыш. Это была трагедия. Мы приехали в олимпийскую деревню, все разошлись по своим комнатам, никто ни с кем не разговаривал, настроение было просто никакое», — вспоминала Елена Замолодчикова, выигравшая в Сиднее два золота.

Хоркина повторно выполнять опорный прыжок, кстати, отказалась. А потом еще и сорвалась с брусьев и окончательно лишила себя шансов на медаль в многоборье. Но Светлана собралась, и буквально через пару дней на тех же брусьях выступила отменно, защитив титул.

Немов успокоил разбушевавшийся зал, Афины-2004

За две Олимпиады Немов выиграл четыре золота, два серебра и шесть бронзовых наград — коллекция более чем солидная. Но третий в его карьере четырехлетний цикл для признанного лидера сборной России выдался смазанным из-за травм. Тем не менее, в Грецию Алексей ехал, чтобы пополнить свой счет и достойно завершить карьеру. К сожалению, ему удалось только второе.

Те Игры вообще выдались богатыми на судейские скандалы — например, так до сих пор и не ясно до конца, кто должен был стать чемпионом в мужском многоборье. Но для российских болельщиков самым ярким, но в то же время самым грустным моментом тех Игр остается финал соревнований на перекладине.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CEO0Rywh32y/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CEO0Rywh32y/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> View this post on Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center; margin-bottom: 24px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 224px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 144px;"></div></div></a><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CEO0Rywh32y/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Алексей Немов (@alexey_nemov)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Немов вышел на помост и показал невероятно сложную программу с шестью перелетами, в том числе четырьмя подряд. Но допустил помарку на соскоке, дав повод арбитрам сбросить баллы. В итоге его поставили на третье текущее место, хотя впереди были еще несколько участников. Когда зрители в зале поняли, что Немов не попадет на пьедестал, на трибунах грянула буря. Свистом и улюлюканьем болельщики добрую четверть часа не давали начать выступление следующему гимнасту.

Арбитры даже немного повысили оценки, но и этого было мало для медали. И тогда успокаивать зрителей вышел сам Немов. Он благодарил их и жестами просил не шуметь. Эта сцена давно ушла в олимпийский фольклор.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/SRcrj-u9vpY" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Мустафина вернула Россию на первое место, Лондон-2012

В это уже трудно поверить, но в 2008 году в Пекине сборная России взяла всего две бронзы, и обе они оказались результатом усилий Антона Голоцуцкова. Но за четыре следующих года в России выросла звезда мирового уровня в женской сборной — Алия Мустафина. Она громко заявила о себе еще в 2010-м, на чемпионате мира взяв золото в личном и командном многоборье, а также серебро в трех финалах на отдельных снарядах из четырех. В Лондон она приехала уже признанным лидером национальной сборной и одним из фаворитов, несмотря на перенесенные травмы.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CApGcibqfOe/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CApGcibqfOe/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CApGcibqfOe/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Aliya Mustafina (@musaliya135)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Игры складывались для Мустафиной неплохо — она с подругами по команде стала второй в командном многоборье, затем лишь по дополнительным показателям уступила серебро личного турнира. Но болельщики ждали золота, которое могло стать первым для сборной России с 2000 года, когда побеждали еще Немов и Хоркина.