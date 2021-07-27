Жара, тайфун и близость трагедии: Как погода и организаторы издеваются над участниками Олимпиады в Токио

Летние игры в Токио

23 июля - 8 августа 2021

Медальный зачет
1США
958
2Китай
957
4Россия
574
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бейсбол
Бокс
Велоспорт - BMX
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Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
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Вольная борьба
Гандбол
Гимнастика спортивная
Гимнастика художественная
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Греко-римская борьба
Дзюдо
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Конный спорт
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Настольный теннис
Парусный спорт
Плавание
Пляжный волейбол
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Регби
Серфинг
Синхронное плавание
Скалолазание
Скейтбординг
Современное пятиборье
Софтбол
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Результаты
Гребной слалом
Байдарка-одиночка. Женщины. Финал
Рикарда Функ
Майален Чоурраут
Джессика Фокс
Результаты
Серфинг
Женщины. Финал
Бьянка Буйтентаг
Карисса Мур
Результаты
Тяжелая атлетика
Весовая категория до 59 кг. Женщины. Финал (группа А)
Ко Син Чунь
Полина Гуреева
Микико Андо
Результаты
Серфинг
Мужчины. Финал
Каноя Игараси
Италу Ферейра
Результаты
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Маунтинбайк. Женщины. Финал
Йоланда Нефф
Зина Фрай
Линда Индерганд
Результаты
Прыжки в воду
Вышка 10 м. Синхронные прыжки. Женщины. Финал
Чэнь Юйси/Чжан Цзяци
Джессика Паррато/Дилэйни Шнелл
Габриэла Агундес/Алехандра Ороско
Результаты
Серфинг
Женщины. Матч за 3-е место
Кэролайн Маркс
Амуро Цузуки
Результаты
Стрельба
Пневматическая винтовка, 10 м. Микст. Финал
Китай
США
Россия
Результаты
Серфинг
Мужчины. Матч за 3-е место
Габотэл Медина
Оуэн Райт
Результаты
Софтбол
Женщины. Матч за 3-е место
Мексика
Канада
Результаты
Стрельба
Пневматический пистолет, 10 м. Микст. Финал
Китай
Россия
Украина
Результаты
Плавание
100 м н/с. Мужчины. Финал
Евгений Рылов
Климент Колесников
Райан Мерфи
Результаты
Плавание
200 м в/с. Мужчины. Финал
Том Ден
Данкан Скотт
Фернанду Шеффер
Результаты
Плавание
100 м брасс. Женщины. Финал
Лидия Джэйкоби
Татьяна Схунмакер
Лилли Кинг
Результаты
Плавание
100 м н/с. Женщины. Финал
Кайли Маккеон
Кайли Масс
Риган Смит
Результаты
Триатлон
Триатлон. Женщины. Финал
Флора Даффи
Джорджия Тэйлор-Браун
Кэйти Зафирес
Результаты
Таэквондо
до 80 кг. Мужчины. Финал
Максим Храмцов
Салех Эльшарабати
Результаты
Таэквондо
до 67 кг. Женщины. Финал
Матеа Елич
Лорен Уильямс
Результаты
Таэквондо
до 80 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Рихард Ордеманн
Сеиф Эйсса
Результаты
Фехтование
Рапира, личное первенство. Мужчины. Финал
Даниэле Гароццо
Чюн Ка Лун
Результаты
10:59 (мск), источник: Life.ru

Жара, тайфун и близость трагедии: Как погода и организаторы издеваются над участниками Олимпиады в Токио

Игры в японской столице запомнятся многим её участникам не только бытовыми трудностями, но и тяжёлыми погодными условиями.

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Источник: Reuters

Олимпийские игры в Токио балуют зрителей целым рядом соревнований, интриг и эмоций. Каждый из нас ежедневно вместе со спортсменами переживает сильнейшее напряжение. Однако участникам Игр приходится бороться не только со стрессом, но и целым рядом «сюрпризов» от организаторов и матери-природы. И всё это совсем не на руку всем тем, кто приехал бороться за награды.

Адская жара

Погода в Токио, мягко скажем, не создана для того, чтобы заниматься спортом. Наверняка многие из вас в сильную жару любят искать способы, как уйти от неё, а не бегать по знойным улицам. Однако спортсменам от причудливой японской погоды не деться никуда.

Уже с утра в Токио около 30 градусов, и это без учёта влажности на улицах. Сложнее всего тем, кто вынужден подолгу находиться под самым солнцем. К примеру, теннисистам, которые уже неоднократно говорили об адской жаре на японской земле.

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— От жары мне слишком тяжело было играть. В Бразилии на Играх было жарко, но терпимо, сегодня же ещё и нереальная влажность, кажется, 70 процентов. До сих пор болит голова после игры. Врачи советуют побольше холодного душа, лежать, отдыхать, ноги кверху и терпеть, — заявляла российская теннисистка Анастасия Павлюченкова.

Другой наш мастер ракетки и мяча — Карен Хачанов и вовсе говорил, что в такую погоду «мозг плавится». Благо теннисисты не оказались в такой же ситуации, в какой побывала Светлана Гомбоева. Россиянка спокойно себе принимала участие в квалификации турнира по стрельбе из лука, как вдруг потеряла сознание и упала в обморок.

Прямо во время соревнований она рухнула на землю. На помощь ей тут же пришли врачи, причём не только нашей команды, но и из Великобритании и США.

— Светлана Гомбоева возвращалась от щита после окончания квалификационного раунда, потеряла сознание и упала. Первыми к Светлане подошли врачи из других команд — Италии, Великобритании, США. Ей оказали первую помощь, после чего местные медики её увезли. Надеемся, что всё будет хорошо. Получается, что не выдержала, целый день на жаре. Такое в первый раз на моей памяти. Во Владивостоке, где мы тренировались до этого, погода была схожая. Но здесь сказалась духота, — рассказал после инцидента тренер сборной России по стрельбе из лука Станислав Попов.

Во время загрузки произошла ошибка.

Впрочем, спортсменка быстро пришла в себя, а уже на следующий день принимала участие в командном первенстве, где наши девушки взяли серебро. Однако трудно представить, насколько ценна эта награда для Гомбоевой, которая взяла её через такие трудности.

— Когда я упала в обморок, все репортёры, все родственники стали писать мне: «Что случилось? Ты стрелять не сможешь?» Я так накрутила себя в голове и думаю: блин, девочек подведу. Пошла к тренеру, на что он сказал мне: «Свет, это была перезагрузка, всё будет потрясающе». И, как он сказал, всё и вышло потрясающе, — говорила сама Гомбоева.

Телевизионщики чуть не устроили трагедию

Но если погодные трудности не вина организаторов, то вот опасные манёвры местных операторов на старте соревнований по триатлону — полностью их зона ответственности. Для тех, кто не знает, что такое триатлон, объясним: сначала спортсмены плывут полтора километра, затем едут 40 километров на велосипедах, а после ещё и бегут 10 км.

В этот раз гонка началась с фальстарта, что чуть не привело к фатальным событиям. Лодка с операторами перекрыла путь половине спортсменов, однако часть из них уже нырнули в воду. В этот момент большое транспортное средство начало разворачиваться и каким-то чудом не задело своими лопастями кого-либо из участников гонки.

Во время загрузки произошла ошибка.

После этого был дан рестарт, который прошёл без каких-либо трудностей. Однако сама гонка стала настоящим испытанием для всех её участников. И не только из-за тяжёлой дистанции, но и из-за серьёзной жары. К слову, новоиспечённый олимпийский чемпион — норвежец Кристиан Блюменфельд — сразу после финиша упал без сил, а встать смог лишь при помощи своих соперников.

Новое испытание погодой

Впрочем, через некоторое время жара может отойти на второй план. На смену ей в сторону Токио несётся тайфун «Непартак», который готовится внести свои изменения в программу Олимпийских игр. Синоптики ожидают, что в японской столице 27 июля выпадет до 15 мм осадков и возможен ветер до 60 км/ч.

Повлиять это может на проведение соревнований по триатлону и плаванию на открытой воде. Помешать тайфун может и теннисистам, однако матчи в этом виде спорта будут продолжаться на центральном корте, где есть раздвижная крыша. Впрочем, организаторы не намерены как-либо менять расписание стартов из-за тайфуна.

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— Мы работаем с метеорологической командой, и этот тайфун вовсе не тайфун, не надо беспокоиться. По американской шкале он имеет силу в три балла из пяти, но будьте бдительны. Оргкомитет вместе с международными федерациями рассматривает меры безопасности. Мы уже перенесли соревнования по гребле и стрельбе из лука, но пока не собираемся менять график соревнований на 27 июля, — рассказал журналистам представитель оргкомитета Маса Такайя.

По всей видимости, спортсменам придётся бороться не только с соперниками, но и ещё с одной причудой японской погоды. И кто его знает, к каким результатам приведёт этот тайфун. Не исключено, что сильный ветер и осадки подарят миру абсолютно сенсационного олимпийского чемпиона.

Олимпиада в Токио, кажется, будет идти, несмотря ни на что. Её не смог остановить коронавирус, не помешала стартам адская жара, а теперь ещё и тайфун. Однако эти Игры уже точно войдут в историю как самые странные и необычные. Даже страшно подумать, какие ещё неудобства для участников могут произойти на этой Олимпиаде. К антисекс-кроватям, видимо, все привыкли. Наверняка и с погодой тоже смирятся.

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