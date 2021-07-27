Триатлонистка из Бермудских островов завоевала первое золото для своей страны в истории ОИ

Летние игры в Токио

23 июля - 8 августа 2021

Медальный зачет
1Япония
823
2США
737
4Россия
563
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бейсбол
Бокс
Велоспорт - BMX
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Велоспорт - Трек
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Греко-римская борьба
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Настольный теннис
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Пляжный волейбол
Прыжки в воду
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Регби
Серфинг
Синхронное плавание
Скалолазание
Скейтбординг
Современное пятиборье
Софтбол
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Результаты
Плавание
100 м н/с. Мужчины. Финал
Евгений Рылов
Климент Колесников
Райан Мерфи
Результаты
Плавание
200 м в/с. Мужчины. Финал
Том Ден
Данкан Скотт
Фернанду Шеффер
Результаты
Плавание
100 м н/с. Женщины. Финал
Кайли Маккеон
Кайли Масс
Риган Смит
Результаты
Триатлон
Триатлон. Женщины. Финал
Флора Даффи
Джорджия Тэйлор-Браун
Кэйти Зафирес
Результаты
Таэквондо
до 80 кг. Мужчины. Финал
Максим Храмцов
Салех Эльшарабати
Результаты
Таэквондо
до 67 кг. Женщины. Финал
Матеа Елич
Лорен Уильямс
Результаты
Таэквондо
до 80 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Рихард Ордеманн
Сеиф Эйсса
Результаты
Фехтование
Рапира, личное первенство. Мужчины. Финал
Даниэле Гароццо
Чюн Ка Лун
Результаты
Настольный теннис
Командное первенство. Микст. Финал
Ху Ксин / Лю Шивень
Дзюн Мизутани / Мима Ита
Результаты
Таэквондо
до 67 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Хедая Ваба
Пэйдж Макферсон
Результаты
Таэквондо
до 80 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Никита Рафалович
Тони Канает
Результаты
Фехтование
Сабля, личное первенство. Женщины. Финал
София Позднякова
Софья Великая
Результаты
Таэквондо
до 67 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Рут Гбагби
Милена Титонели
Результаты
Фехтование
Рапира, личное первенство. Мужчины. Матч за 3-е место
Такахиро Шикине
Александр Чоупенич
Результаты
Настольный теннис
Командное первенство. Микст. Матч за 3-е место
Эммануэль Лебессон / Ян Джа Нан
Лин Юн Жу / Чэн Ичин
Результаты
Тяжелая атлетика
Весовая категория до 55 кг. Женщины. Финал (группа А)
Хилидин Диас
Ляо Циуюн
Зульфия Чиншанло
Результаты
Фехтование
Сабля, личное первенство. Женщины. Матч за 3-е место
Манон Брюне
Анна Мартон
Результаты
Дзюдо
до 73 кг. Мужчины. Финал
Шохеи Оно
Лаша Шавдатуашвили
Результаты
Гимнастика спортивная
Командное первенство. Мужчины. Финал
Россия
Япония
Китай
Результаты
Дзюдо
до 73 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Артур Маргелидон
Цогтбаатар Цэнд-Очир
Результаты
04:15 (мск), источник: Чемпионат.com

Триатлонистка из Бермудских островов завоевала первое золото для своей страны в истории ОИ

В Токио (Япония) на арене «Одаиба Марине Парк» состоялся финал Олимпийских игр -2020 по триатлону.

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Источник: Reuters

Золото завоевала представительница Бермудских островов — Флора Даффи, которое стало для этой страны первым в истории Олимпийских игр. До этого у спортсменов из этой страны была лишь одна награда — бронза по боксу на ОИ-1976.

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Серебро у спортсменки из Великобритании — Джорджии Тейлор-Браун (+1.14), а замкнула тройку лучших Кэти Заферес (+1.27) из США.

Обе россиянки — Александра Разаренова и Анастасия Горбунова сошли с дистанции. Анастасия допустила падение на велосипеде на мокром асфальтном покрытии после прошедшего тайфуна, а Александра отстала на круг на беге и автоматически была снята с соревнований.

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