Триатлонистка из Бермудских островов завоевала первое золото для своей страны в истории ОИ
В Токио (Япония) на арене «Одаиба Марине Парк» состоялся финал Олимпийских игр -2020 по триатлону.
В Токио (Япония) на арене «Одаиба Марине Парк» состоялся финал Олимпийских игр -2020 по триатлону.
Золото завоевала представительница Бермудских островов — Флора Даффи, которое стало для этой страны первым в истории Олимпийских игр. До этого у спортсменов из этой страны была лишь одна награда — бронза по боксу на ОИ-1976.
Серебро у спортсменки из Великобритании — Джорджии
Обе россиянки — Александра Разаренова и Анастасия Горбунова сошли с дистанции. Анастасия допустила падение на велосипеде на мокром асфальтном покрытии после прошедшего тайфуна, а Александра отстала на круг на беге и автоматически была снята с соревнований.