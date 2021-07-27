Маккеон выиграла золотую медаль Олимпиады в заплыве на 100 метров на спине
Австралийская пловчиха Кейли Рочель Маккеон показала лучший результат в финальном заплыве на Олимпийских играх в Токио.
Австралийская пловчиха Кейли Рочель Маккеон показала лучший результат в финальном заплыве на Олимпийских играх в Токио.
Ее результат — 57,47 секунды, что является рекордом Игр.
Второй стала канадка Кайли Масс с результатом 57,72 секунды, а замкнула тройку американка Риган Смит — 58,05.
Российские пловчихи не участвовали в финальном заплыве.
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Плавание
Женщины
100 м н/с
Финал
1. Кайли Маккеон (Австралия) — 57,47 ОР.
2. Кайли Масс (Канада) — 57,72.
3. Риган Смит (США) — 58,05.