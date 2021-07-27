Пловец Рылов выиграл золото ОИ-2020 на дистанции 100 м на спине, у Колесникова — серебро
Российский пловец Евгений Рылов выиграл золотую медаль летних Олимпийских игр в Токио на дистанции 100 м на спине.
Российский пловец Евгений Рылов выиграл золотую медаль летних Олимпийских игр в Токио на дистанции 100 м на спине.
Его соотечественник Климент Колесников стал обладателем серебряной награды. Бронза досталась американцу Райану Мёрфи.
Плавание. Олимпийские игры. Токио. Мужчины. 100 м на спине
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года.
На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.