Россиянки Юлия Ефимова и Евгения Чикунова остались без медалей ОИ-2020 на 100 м брассом
Российские пловчихи Евгения Чикунова и Юлия Ефимова остались без медалей летних Олимпийских игр в Токио на дистанции 100 м брассом.
Российские пловчихи Евгения Чикунова и Юлия Ефимова остались без медалей летних Олимпийских игр в Токио на дистанции 100 м брассом.
Они заняли четвёртое и пятое место соответственно. Золото выиграла американка Лидия Элис Якоби.
Плавание. Олимпийские игры. Токио. Женщины. 100 м брассом
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года.
На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.