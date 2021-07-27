Российский пловец Евгений Рылов прокомментировал завоевание золота на Олимпиаде-2020

«Я проиграл себе самому одну сотую. Не всё было гладенько. Но в предварительном заплыве в полуфинале вообще всё было грустно, а в финале я вышел за свои пределы и показал, наверное, лучшее время, которое было возможно. Но я пошёл ва-банк, потому что не доплыл последние метры — чувствовал как Климент меня догонял.



То, что у России два первых места — это очень круто. Раньше американцы никогда не проигрывали спину. Это показывает, что российские пловцы в этом виде — лучшие в мире. Да, рекорд мира пока не побит, но это можно будет исправить. Просто работаем дальше и всё.



У меня впереди ещё заплывы, так что поздравлять меня с первым местом можно, но заканчивать Олимпиаду я пока не собираюсь. У меня цель была — доказать, что я лучше всех в мире. Не думал о том, что у нас не было золота 25 лет», — передаёт слова Рылова корреспондент «Чемпионата».