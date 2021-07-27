Россияне Бацарашкина и Черноусов завоевали серебро ОИ-2020 в стрельбе из пистолета
Россияне Виталина Бацарашкина и Артём Черноусов завоевали серебро Олимпийских игр в Токио в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м в миксте.
Россияне Виталина Бацарашкина и Артём Черноусов завоевали серебро Олимпийских игр в Токио в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м в миксте.
В финале они уступили китайскому дуэту Цзян Жансинь / Пан Вэй со счётом 14:16. Бронза досталась украинцам Елене Костевич и Олегу Омельчуку.
Стрельба. Олимпийские игры. Токио. Пневматический пистолет. 10 м. Микст
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года.
На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.