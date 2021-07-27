Россияне Бацарашкина и Черноусов завоевали серебро ОИ-2020 в стрельбе из пистолета

В финале они уступили китайскому дуэту Цзян Жансинь / Пан Вэй со счётом 14:16. Бронза досталась украинцам Елене Костевич и Олегу Омельчуку.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта.