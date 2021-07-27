Россиянин Гаджимагомедов вышел в ¼ финала Олимпиады-2020 по боксу
Российский спортсмен Муслим Гаджимагомедов в 1/8 финала олимпийского турнира по боксу в весовой категории до 91 кг победил алжирца Абдельхафида Беншаблу.
Российский спортсмен Муслим Гаджимагомедов в 1/8 финала олимпийского турнира по боксу в весовой категории до 91 кг победил алжирца Абдельхафида Беншаблу.
24-летний россиянин одержал победу со счетом 5:0. Четвертьфинальный поединок пройдет 30 июля и начнется в 7:39 мск.
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года.
На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.