Российские шпажистки уступили итальянкам в ¼ финала Олимпиады
ТОКИО, 27 июл — РИА Новости. Женская сборная России по фехтованию на шпагах не смогла пробиться в полуфинал Олимпийских игр в Токио в командных соревнованиях.
ТОКИО, 27 июл — РИА Новости. Женская сборная России по фехтованию на шпагах не смогла пробиться в полуфинал Олимпийских игр в Токио в командных соревнованиях.
Россиянки Виолетта Колобова, Юлия Личагина и Айзанат Муртазаева в четвертьфинале уступили итальянкам Федерике Изоле, Маре Наваррии и Росселле Фьяминго со счетом 31:33.
Сборная России позднее во вторник встретится с командой Польши в турнире за 5−8-е места.