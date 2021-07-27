Русские стрелки продолжают жечь в Токио. Бацарашкина взяла вторую медаль, теперь в миксте
До последнего боролись с китайцами за победу.
До последнего боролись с китайцами за победу.
В стрелковом тире у сборной России дела идут очень даже хорошо: у Анастасии Галашиной (пневматическая винтовка) — серебро, у Виталины Бацаршкиной (пневматический пистолет) — золото. Теперь еще есть и медаль в миксте. Там стали призерами Бацаршкина и Артем Черноусов, у которого совсем не получилось в личном виде. Правда, нельзя не отметить, что ребята могли спокойно и выигрывать свой gold medal match у китайского дуэта.
Дело в том, что Бацарашкина и Черноусов — слаженный дуэт, который образовался не за сутки перед выходом на старт. Ребята уже выигрывали чемпионат мира в 2018 году, а также звездили на Европейских играх в Минске. Поэтому на них делалась большая ставка.
После первых двух серий наши уверенно вели — 4:0. Цзян Рансинь и Пан Вэй заметно нервничали. Выстрелы на 8,9 и 9,1 совсем никуда не годились. Лучше не стало и дальше. Если Рансинь удалось немного собраться, Вэй расклеился еще больше, отправив пулю в 6,9. Тем не менее к экватору соревнований все начало налаживаться. 8:4 — не тот счет, при котором Бацарашкина и Черноусов могли чувствовать себя спокойной.
Тем более китайцы вскоре сравняли — 8:8. После очередной партии не самых идеальных выстрелов наши воспользовались
Мы были совсем на грани, когда Рансинь и Вэй добрались до отметки в 14 баллов. Это значило лишь то, что следующий раунд мог стать для россиян последним. Им необходимо было забирать два очка, чтобы продолжать борьбу за победу. Выстрел китайца в десятку оставил Бацарашкину и Черноусова в игре — 14:14. Жаль, что продлилось это счастье совсем недолго. 9,8 от Артема — царский подарок соперникам, стоивший золота (14:16). Очень обидное поражение…
Третьими в миксте стали Елена Костевич и Олег Омельчук из Украины.