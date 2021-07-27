Ефимова проиграла свою последнюю Олимпиаду. Но на словах оставляет себе шанс на Париж-2024
Грустно.
Грустно.
Одной из самых обсуждаемых тем последних месяцев стала ситуация с Юлией Ефимовой, которая на предолимпийском отборе на своей коронной дистанции (200 м) стала только 3-й. Сама Юля смотрела на это философски — будет больше времени подготовить стометровку.
«Я даже буду счастлива, что буду плыть только 100 м на Олимпиаде, натренирую одну дистанцию. Может, это к лучшему, не знаю», — говорила Ефимова.
Но уже по ходу квалификации стало понятно, что за медали побороться будет очень трудно: Ефимова стала 8-й, Евгения Чикунова — 6-й, а южноафриканка Татьяна Шунмейкер бахнула олимпийский рекорд! Сводная таблица полуфиналов подтвердила серьезные намерения Шунмейкер, Ефимова и Чикунова от потенциальных медалей все также были далеки.
В медальном заплыве неплохо начала Чикунова, к середине дистанции в лидеры вышла Шунмейкер. На развороте Ефимова была 6-й, Чикунова 7-й. После полтинника стали накатывать американки Лидия Якоби и Лилли Кинг, в итоге Шунмейкер уступила золото Якоби. А лучшей из наших стала Чикунова, проигравшая Кинг 0,36 секунды. Ефимова финишировала сразу за ней.
«Я, конечно, работала до конца. И все равно подходила с самыми лучшими ожиданиями. Хотела поработать, но время совершенно не то, что я ожидала и планировала. Немножко не понимаю, что произошло. Это первые мои соревнования, где я настолько плохо плыву. Будем разбираться, в чем дело, уже после Игр», — сказала Ефимова после заплыва.
Потом она добавила, что не исключает варианта побороться за путевку в олимпийский Париж. На сотне бороться уже практически не реально, но, если не провалит отбор, то двухсотметровка вполне может остаться за ней.
Хотя, если честно, не покидает ощущение, что Токио — один из последних (если не последний) старт Ефимовой: появляются все новые молодые соперницы…