Наоми Осака неожиданно проиграла в третьем круге олимпийского теннисного турнира в Токио
Японская теннисистка Наоми Осака, посеянная на олимпийском турнире в Токио под вторым номером, не смогла выйти в четвертьфинал.
Японская теннисистка Наоми Осака, посеянная на олимпийском турнире в Токио под вторым номером, не смогла выйти в четвертьфинал.
В третьем круге она неожиданно проиграла представительнице Чехии Маркете Вондроушовой со счётом 1:6, 4:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 9 минут.
Наоми, которая зажгла олимпийский огонь на церемонии открытия, один раз подала навылет, совершила две двойные ошибки и реализовала один из пяти
За выход в полуфинал Вондроушова поспорит с победительницей поединка Паула Бадоса (Испания) — Надия Подороска (Аргентина).
Олимпиада в Токио завершится 8 августа.