Наоми Осака неожиданно проиграла в третьем круге олимпийского теннисного турнира в Токио

Летние игры в Токио

23 июля - 8 августа 2021

Медальный зачет
1США
838
2Япония
823
4Россия
573
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бейсбол
Бокс
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Стрельба из лука
Таэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Результаты
Серфинг
Мужчины. Матч за 3-е место
Габотэл Медина
Оуэн Райт
Результаты
Софтбол
Женщины. Матч за 3-е место
Мексика
Канада
Результаты
Стрельба
Пневматический пистолет, 10 м. Микст. Финал
Китай
Россия
Украина
Результаты
Плавание
100 м н/с. Мужчины. Финал
Евгений Рылов
Климент Колесников
Райан Мерфи
Результаты
Плавание
200 м в/с. Мужчины. Финал
Том Ден
Данкан Скотт
Фернанду Шеффер
Результаты
Плавание
100 м брасс. Женщины. Финал
Лидия Джэйкоби
Татьяна Схунмакер
Лилли Кинг
Результаты
Плавание
100 м н/с. Женщины. Финал
Кайли Маккеон
Кайли Масс
Риган Смит
Результаты
Триатлон
Триатлон. Женщины. Финал
Флора Даффи
Джорджия Тэйлор-Браун
Кэйти Зафирес
Результаты
Таэквондо
до 80 кг. Мужчины. Финал
Максим Храмцов
Салех Эльшарабати
Результаты
Таэквондо
до 67 кг. Женщины. Финал
Матеа Елич
Лорен Уильямс
Результаты
Таэквондо
до 80 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Рихард Ордеманн
Сеиф Эйсса
Результаты
Фехтование
Рапира, личное первенство. Мужчины. Финал
Даниэле Гароццо
Чюн Ка Лун
Результаты
Настольный теннис
Командное первенство. Микст. Финал
Ху Ксин / Лю Шивень
Дзюн Мизутани / Мима Ита
Результаты
Таэквондо
до 67 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Хедая Ваба
Пэйдж Макферсон
Результаты
Таэквондо
до 80 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Никита Рафалович
Тони Канает
Результаты
Фехтование
Сабля, личное первенство. Женщины. Финал
София Позднякова
Софья Великая
Результаты
Таэквондо
до 67 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Рут Гбагби
Милена Титонели
Результаты
Фехтование
Рапира, личное первенство. Мужчины. Матч за 3-е место
Такахиро Шикине
Александр Чоупенич
Результаты
Настольный теннис
Командное первенство. Микст. Матч за 3-е место
Эммануэль Лебессон / Ян Джа Нан
Лин Юн Жу / Чэн Ичин
Результаты
Тяжелая атлетика
Весовая категория до 55 кг. Женщины. Финал (группа А)
Хилидин Диас
Ляо Циуюн
Зульфия Чиншанло
Результаты
08:44 (мск), источник: Чемпионат.com

Наоми Осака неожиданно проиграла в третьем круге олимпийского теннисного турнира в Токио

Японская теннисистка Наоми Осака, посеянная на олимпийском турнире в Токио под вторым номером, не смогла выйти в четвертьфинал.

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Источник: Reuters

В третьем круге она неожиданно проиграла представительнице Чехии Маркете Вондроушовой со счётом 1:6, 4:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 9 минут.

Наоми, которая зажгла олимпийский огонь на церемонии открытия, один раз подала навылет, совершила две двойные ошибки и реализовала один из пяти брейк-пойнтов. На счету её соперницы три эйса, четыре двойные ошибки и пять брейков.

Во время загрузки произошла ошибка.

За выход в полуфинал Вондроушова поспорит с победительницей поединка Паула Бадоса (Испания) — Надия Подороска (Аргентина).

Олимпиада в Токио завершится 8 августа.

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Трасса для маунтинбайка в Идзу
Хоккейный стадион Ои
Центр водного поло Тацуми
Центр гребного слалома Касай
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