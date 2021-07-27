Анастасия Павлюченкова вышла в четвертьфинал олимпийского турнира в Токио
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова, посеянная на олимпийском турнире в Токио (Япония) под 13-м номером, вышла четвертьфинал.
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова, посеянная на олимпийском турнире в Токио (Япония) под 13-м номером, вышла четвертьфинал.
В третьем раунде она обыграла испанку Сару
Анастасия ни разу на подала навылет, совершила четыре двойные ошибки и реализовала пять из 17
За выход в полуфинал Павлюченкова поспорит с победительницей поединка Белинда Бенчич (Швейцария) — Барбора Крейчикова (Чехия).
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года.