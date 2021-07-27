Российские гандболистки уступили команде Швеции во втором матче на Олимпиаде
Следующую встречу россиянки проведут 29 июля против сборной Венгрии.
Следующую встречу россиянки проведут 29 июля против сборной Венгрии.
ТОКИО, 27 июля. /ТАСС/. Женская сборная России проиграла команде Швеции со счетом 24:36 во втором матче на олимпийском турнире по гандболу.
В воскресенье в первом матче группового этапа российские гандболистки сыграли вничью с представительницами Бразилии (24:24). Россиянки с одним очком занимают четвертое место в группе B.
В женском олимпийском турнире принимают участие 12 команд, которые разделены на две группы. Сборные России и Швеции играют в одной группе с командами Бразилии, Венгрии, Испании и Франции. По итогам групповой стадии по четыре коллектива из каждой группы выйдут в
Женская сборная России является победителем Олимпийских игр 2016 года в
В следующем матче сборная России 29 июля сыграет с командой Венгрии, начало — в 13:30 мск. Олимпийские игры завершатся 8 августа.