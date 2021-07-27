Российские гандболистки уступили команде Швеции во втором матче на Олимпиаде

ТОКИО, 27 июля. /ТАСС/. Женская сборная России проиграла команде Швеции со счетом 24:36 во втором матче на олимпийском турнире по гандболу.

В воскресенье в первом матче группового этапа российские гандболистки сыграли вничью с представительницами Бразилии (24:24). Россиянки с одним очком занимают четвертое место в группе B.

В женском олимпийском турнире принимают участие 12 команд, которые разделены на две группы. Сборные России и Швеции играют в одной группе с командами Бразилии, Венгрии, Испании и Франции. По итогам групповой стадии по четыре коллектива из каждой группы выйдут в плей-офф.

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Женская сборная России является победителем Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро. Также российские гандболистки имеют в активе серебряную награду Олимпиады 2008 года в Пекине, четыре золотые и одну бронзовую награду чемпионатов мира, две серебряные и две бронзовые медали первенств Европы.