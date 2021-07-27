«Раньше американцы никогда не проигрывали, а сейчас у нас 2 первых места». Русские пловцы — об историческом золоте

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Да, это было второе за 13 часов историческое событие, которое мы ждали 25 лет.

Российский пловец Евгений Рылов приплыл к золотой медали Олимпиады в Токио на стометровке на спине. Климент Колесников проиграл ему всего лишь две сотые секунды.

Мы все кричали вместе с Дмитрием Губерниевым, который, кстати, пришел на пресс-конференцию к пловцам и показал запись своего исторического комментария. «Да, я слышал какой-то шум», — одобрительно отреагировал на видео Рылов.

Ниже — все ответы чемпиона и вице-чемпиона Игр, а также Евгении Чикуновой и Юлии Ефимовой, которые заняли четвертое и пятое место на стометровке брассом.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CR0RYB2qAql/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CR0RYB2qAql/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CR0RYB2qAql/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Дмитрий Губерниев (@guberniev_dmitry)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Рылов боялся «дожирающего Клима»

«То, что я сейчас делал — наверное, я вышел за свои пределы, поэтому показал наилучшее время, которое было возможно. Естественно, я пошел ва-банк, потому что не доплыл последние метры, это было очень близко, Клим, скорее всего, меня дожирал. Сводило последние метры очень сильно».

— Если бы ты проиграл две сотые, это было бы трагедией?

— Мы не знаем, что было бы, поэтому не буду отвечать на этот вопрос. Я очень часто задаю себе этот вопрос, думаю, иногда мне это немного мешает. Что было бы, если бы Россия попала во все — в общем, неважно все это, важно, как это все закончилось.

— Климент сказал, что очень круто, что он проиграл только тебе. Для тебя принципиальный момент, что первые два места у России?

— Это очень круто. Раньше американцы никогда не проигрывали спину, а тут у нас первые два места. Рекорд мира еще не побит, но, думаю, это можно будет исправить. Просто работаем дальше. У меня еще 200 м, так что поздравлять с сегодняшним местом меня можно, но заканчивать Олимпиаду — нет.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CR0LS3vgH4S/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CR0LS3vgH4S/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CR0LS3vgH4S/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Evgeny Rylov (@evgesh.rylov2396)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— 25 лет Россия ждала этого золота. Чувствуешь себя особенным человеком?

— Честно, нет. Потому что моей целью было не исправить положение вещей, а доказать, что я лучше всех в мире.

— А на стометровке на спине российские пловцы ни разу не брали золото с 1908 года, когда этот вид попал в программу Игр.

— Меня это приятно удивляет, такой информации точно не знал — не копался так глубоко в истории. Это добавляет радости, будем продолжать работать, впереди еще 200 метров, надо настраиваться и работать.

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— Последнее наше золото выиграл Попов, ты с ним знаком. Что для тебя этот человек значит?

— Очень хороший человек, честный, где-то прям прямолинейный, открытый. Но, знаете, пока я с ним лично не познакомился, я не знал о существовании олимпийских чемпионов — как-то все прямолинейно в жизнь смотрел, у меня были результаты, надо было их улучшать. С этим начал знакомиться по ходу приближения к взрослому чемпионату России, начал с людьми как-то общаться. А до этого я не следил за целым миром плавания, у меня был свой мирок, в котором я жил. Я хотел быть лучшим в мире, я это сделал.

Если брать Попова как личность — человек целеустремленный, живой, открытый. Он доказывал своим хладнокровием и решительностью, когда выиграл 50 м и 100 м. Также с ним очень приятно общаться, человек может многому научить.

— Когда вы с ним общались, были какие-то замечания в твой адрес, которые помогли тебе?

— В мой адрес было, что когда начинаю общаться, я слишком много говорю, много рассуждаю.

— Меньше слов, больше дела?

— Может, не к этому было, а к тому, что больше надо думать, потом уже пытаться правильно выразить мысли. Думаю, частично я это взял, потому что даже на интервью стараюсь все обдумать, только потом сказать. Поэтому беру паузу.

— Какие были мысли, когда играл Чайковский вместо гимна?

— Конечно, когда стоишь на пьедестале, хочется, чтобы играл твой гимн, этого не хватает. Но обстоятельства сложились так, как есть, спортсмены на это влиять не могут. Это было наилучшим решением. Лучше, чем пропуск Олимпийских игр.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CR0Ngc3rtCA/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CR0Ngc3rtCA/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CR0Ngc3rtCA/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Спорт24 (@sport24ru)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Колесников расстроился, что не смог спеть гимн

— Для тебя было принципиально, что если проиграть — то только Жене?

— Вообще не было мысли о том, чтобы кому-то проиграть, ха-ха. Настраивался серьезно. Но если бы победил кто-то из иностранцев, я бы расстроился больше.

— Обидно проиграть две сотые?

— Обидно. Перед финалом была мысль, что Фелпс однажды проиграл одну сотую. И я проиграл так же. Видимо, это мысль была лишней. Но я доволен. Тем более, это моя первая олимпиада. Думаю, все впереди.

— Что думаешь по поводу истории с флагом и гимном?

— Я не думал насчет этого в принципе, потому что эти решения принимали официальные лица, не хочу с ними спорить. Но единственное, что могу сказать, — в глубине души было обидно, что играет не российский гимн, и мы не могли его спеть вместе с Женей.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CRdf6D1AOqu/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CRdf6D1AOqu/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center; margin-bottom: 24px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 224px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 144px;"></div></div></a><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CRdf6D1AOqu/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от ??????? ?????????? (@klimmikool)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Чикунова грустила из-за четвертого места

«В душе есть горечь, что не хватило чуть-чуть. Но сегодня я сделала все, что могла. Глядя на цифры, кажется, что могло быть лучше. Но я не могла. Четвертое место — до ужаса обидно. Но я отдала все. Хотела реализовать себя и на сотне, и на двести. Хочется везде плыть в призах или на достойном мировом уровне».

Ефимова шутила и рассуждала о продолжении карьеры

Ефимова зашла в смешанную зону и пошутила, когда ей не сразу начали задавать вопросы.

«Все, я больше никому не нужна? Никто не берет интервью?»

После этого журналисты начали задавать вопросы. Задержка была связана с установкой телефонов и диктофонов для записи.

А потом рассказала о возможно завершении карьеры, заплыве на 200 метров и своем состоянии.

— Я, конечно, работала до конца. И все равно подходила с самыми лучшими ожиданиями. Хотела поработать. Но время совершенно не то, что я ожидала и планировала. Немножко не понимаю, что произошло. Это первые мои соревнования, где я настолько плохо плыву. Будем разбираться, в чем дело, уже после Игр.

— Для вас Олимпиада закончена?

— Ну да. Если только в эстафету не поставят. А так — да. Все.

— Пришло осознание, что это последняя личная Олимпиада на Играх?

— На самом деле, не очень переживала. На 200 метрах переживаю больше. Немножко было непривычно, что плыву всего одну дистанцию. Я привыкла, что, если где-то не доработала, у меня есть еще один вид программы. К тому же на 200 метрах можно подумать, поработать. Но не на сотне.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CRq-cXHJYVC/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CRq-cXHJYVC/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CRq-cXHJYVC/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Yuliya Efimova (@pryanya93)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Нет грустите, что это может быть последняя Олимпиада?

— Пока нет. Меня все тащат еще на одну олимпиаду. Причем, все. Кроме папы. Ведь три года осталась. Так мало. Но я не знаю, не знаю, не знаю.

— Но не исключаете?

— Исключать ничего нельзя в этой жизни. Но пока у меня нет таких планов.

— Вы так говорите с Пекина-2008.

— Да, это правда. Прошло 13 лет с Пекина. С ума сойти. А я еще тут (в микст-зоне) стою. И то хорошо, ха-ха. Но я говорю, что ничего не обещаю. Все возможно. Я еще не до конца всем надоела!

— Не было сомнений, что на 200 метрах могли показать лучше, чем на сотне?