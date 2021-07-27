Аслан Карацев уступил во втором круге олимпийского турнира в Токио
Российский теннисист Аслан Карацев проиграл во втором круге олимпийского турнира в Токио французу Жереми Шарди со счётом 5:7, 6:4, 3:6.
Российский теннисист Аслан Карацев проиграл во втором круге олимпийского турнира в Токио французу Жереми Шарди со счётом 5:7, 6:4, 3:6.
Продолжительность встречи составила 2 часа 3 минуты. На счету Карацева четыре эйса, пять двойных ошибок и два реализованных
В следующем круге француз встретится с победителем пары Лиам Броди (Великобритания) — Хуберт Хуркач (Польша).
В одиночном мужском разряде на Олимпийских играх — 2020 в Токио продолжают своё выступление ещё два россиянина: Даниил Медведев вчера успешно прошёл в третий круг соревнований, а Карен Хачанов сейчас играет с австралийцем Джеймсом Даквортом в матче второго круга.