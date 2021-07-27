Аслан Карацев уступил во втором круге олимпийского турнира в Токио

Продолжительность встречи составила 2 часа 3 минуты. На счету Карацева четыре эйса, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из пяти. Шарди 20 раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал три из пяти брейк-пойнтов.