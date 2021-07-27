«Снимаю шляпу перед русскими»: в США ошеломлены триумфом российских пловцов

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ТОКИО, 27 июл — РИА Новости. Российский пловец Евгений Рылов одержал победу в финальном заплыве на 100 метров на спине и впервые в своей карьере стал олимпийским чемпионом. Для России эта победа стала первой за 25 лет в соревнованиях по плаванию в бассейне на летних Играх.

Серебряную награду также завоевал пловец из России Климент Колесников, отставший от своего соотечественника на 0,02 секунды. Тройку призеров замкнул представитель США Райан Мерфи, который побеждал в этой дисциплине на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро. Примечательно, что американские пловцы доминировали в олимпийской стометровке на спине последние 25 лет. Начиная с Игр-1996 в Атланте, золото доставалось именно американцам. Сегодняшнее поражение стало для мужской сборной США первым с 1992 года, что отдельно подчеркнули американские СМИ.

Например, журналисты агентства Associated Press в своем материале об итогах прошедших соревнований назвали результат в мужской стометровке на спине «поразительным».

«Это поражение стало первым для американцев после Игр-1992 в Барселоне. Наши спортсмены после этого завоевали 12 золотых медалей подряд на последних шести Олимпиадах, включая триумф Райана Мерфи в Рио-де-Жанейро в 2016 году. Американские пловцы всегда были уверены в своей мощи в стометровке на спине, но сегодня одна из самых длинных серий в этой дисциплине прервалась», — написали авторы заметки.

Этот же факт подчеркнули и обозреватели издания The Athletic, которые принципиально называют российскую сборную на Играх командой Олимпийского комитета России, ведь именно под таким названием россияне участвуют в соревнованиях в Токио.

«Американская серия из шести побед в заплыве на 100 метров на спине подошла к концу: Райан Мерфи стал только третьим, уступив пловцам ОКР Евгению Рылову и Клименту Колесникову», — говорится в статье.

Обратили внимание на историческое поражение американцев и авторы журнала Sporting News. В своем материале они отметили, что «Райан Мерфи был ошеломлен тем, что не один, а сразу двое россиян опередили его». Сам же пловец из США, не сумевший защитить чемпионский титул, не поскупился на эпитеты в отношении Рылова и Колесникова.

«Определенно, я испытываю сильные эмоции. Занять третье место не стыдно, хотя очевидно, что мы все выходим на арену только ради победы. Впрочем, в этот день бронза — лучшее, что я имею. Снимаю шляпу перед русскими парнями», — цитирует Мерфи телеканал NBC.

О бронзе американского пловца написали также авторы издания The Washington Post. Что интересно, они подчеркнули, что в соперничестве с Рыловым и Колесниковым перед Мерфи стояла задача зацепиться за медаль.

«Мерфи — двукратный победитель Олимпиады в Рио-де-Жанейро, владеет тремя из пяти самых лучших результатов в истории. Он был настроен продолжить свою победную серию, но пара россиян — Евгений Рылов и Климент Колесников — в этом году показала куда более лучшее время, чем Мерфи. На последних 50 метрах в стометровке на спине вопрос о том, сможет ли Мерфи побороться за золото и продлить победную серию США, уже не стоял. Вопрос был только в том, сможет ли он завоевать медаль. И у него это получилось», — написали журналисты.

На данный момент в активе российской сборной на Олимпиаде в Токио пять золотых, семь серебряных и четыре бронзовые награды. Лидерами общего медального зачета Игр остаются американцы, завоевавшие 19 медалей (8−3−8).