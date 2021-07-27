Летние игры в Токио

23 июля - 8 августа 2021

Медальный зачет
1США
958
2Китай
957
4Россия
574
Бадминтон
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Женщины. Финал
Бьянка Буйтентаг
Карисса Мур
Результаты
Тяжелая атлетика
Весовая категория до 59 кг. Женщины. Финал (группа А)
Ко Син Чунь
Полина Гуреева
Микико Андо
Результаты
Серфинг
Мужчины. Финал
Каноя Игараси
Италу Ферейра
Результаты
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Маунтинбайк. Женщины. Финал
Йоланда Нефф
Зина Фрай
Линда Индерганд
Результаты
Прыжки в воду
Вышка 10 м. Синхронные прыжки. Женщины. Финал
Чэнь Юйси/Чжан Цзяци
Джессика Паррато/Дилэйни Шнелл
Габриэла Агундес/Алехандра Ороско
Результаты
Серфинг
Женщины. Матч за 3-е место
Кэролайн Маркс
Амуро Цузуки
Результаты
Стрельба
Пневматическая винтовка, 10 м. Микст. Финал
Китай
США
Россия
Результаты
Серфинг
Мужчины. Матч за 3-е место
Габотэл Медина
Оуэн Райт
Результаты
Софтбол
Женщины. Матч за 3-е место
Мексика
Канада
Результаты
Стрельба
Пневматический пистолет, 10 м. Микст. Финал
Китай
Россия
Украина
Результаты
Плавание
100 м н/с. Мужчины. Финал
Евгений Рылов
Климент Колесников
Райан Мерфи
Результаты
Плавание
200 м в/с. Мужчины. Финал
Том Ден
Данкан Скотт
Фернанду Шеффер
Результаты
Плавание
100 м брасс. Женщины. Финал
Лидия Джэйкоби
Татьяна Схунмакер
Лилли Кинг
Результаты
Плавание
100 м н/с. Женщины. Финал
Кайли Маккеон
Кайли Масс
Риган Смит
Результаты
Триатлон
Триатлон. Женщины. Финал
Флора Даффи
Джорджия Тэйлор-Браун
Кэйти Зафирес
Результаты
Таэквондо
до 80 кг. Мужчины. Финал
Максим Храмцов
Салех Эльшарабати
Результаты
Таэквондо
до 67 кг. Женщины. Финал
Матеа Елич
Лорен Уильямс
Результаты
Таэквондо
до 80 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Рихард Ордеманн
Сеиф Эйсса
Результаты
Фехтование
Рапира, личное первенство. Мужчины. Финал
Даниэле Гароццо
Чюн Ка Лун
Результаты
11:23 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Снимаю шляпу перед русскими»: в США ошеломлены триумфом российских пловцов

Американский пловец Мерфи «снял шляпу» перед российскими пловцами Рыловым и Колесниковым.

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ТОКИО, 27 июл — РИА Новости. Российский пловец Евгений Рылов одержал победу в финальном заплыве на 100 метров на спине и впервые в своей карьере стал олимпийским чемпионом. Для России эта победа стала первой за 25 лет в соревнованиях по плаванию в бассейне на летних Играх.

Серебряную награду также завоевал пловец из России Климент Колесников, отставший от своего соотечественника на 0,02 секунды. Тройку призеров замкнул представитель США Райан Мерфи, который побеждал в этой дисциплине на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро. Примечательно, что американские пловцы доминировали в олимпийской стометровке на спине последние 25 лет. Начиная с Игр-1996 в Атланте, золото доставалось именно американцам. Сегодняшнее поражение стало для мужской сборной США первым с 1992 года, что отдельно подчеркнули американские СМИ.

Например, журналисты агентства Associated Press в своем материале об итогах прошедших соревнований назвали результат в мужской стометровке на спине «поразительным».

«Это поражение стало первым для американцев после Игр-1992 в Барселоне. Наши спортсмены после этого завоевали 12 золотых медалей подряд на последних шести Олимпиадах, включая триумф Райана Мерфи в Рио-де-Жанейро в 2016 году. Американские пловцы всегда были уверены в своей мощи в стометровке на спине, но сегодня одна из самых длинных серий в этой дисциплине прервалась», — написали авторы заметки.

Этот же факт подчеркнули и обозреватели издания The Athletic, которые принципиально называют российскую сборную на Играх командой Олимпийского комитета России, ведь именно под таким названием россияне участвуют в соревнованиях в Токио.

«Американская серия из шести побед в заплыве на 100 метров на спине подошла к концу: Райан Мерфи стал только третьим, уступив пловцам ОКР Евгению Рылову и Клименту Колесникову», — говорится в статье.

Обратили внимание на историческое поражение американцев и авторы журнала Sporting News. В своем материале они отметили, что «Райан Мерфи был ошеломлен тем, что не один, а сразу двое россиян опередили его». Сам же пловец из США, не сумевший защитить чемпионский титул, не поскупился на эпитеты в отношении Рылова и Колесникова.

«Определенно, я испытываю сильные эмоции. Занять третье место не стыдно, хотя очевидно, что мы все выходим на арену только ради победы. Впрочем, в этот день бронза — лучшее, что я имею. Снимаю шляпу перед русскими парнями», — цитирует Мерфи телеканал NBC.

О бронзе американского пловца написали также авторы издания The Washington Post. Что интересно, они подчеркнули, что в соперничестве с Рыловым и Колесниковым перед Мерфи стояла задача зацепиться за медаль.

«Мерфи — двукратный победитель Олимпиады в Рио-де-Жанейро, владеет тремя из пяти самых лучших результатов в истории. Он был настроен продолжить свою победную серию, но пара россиян — Евгений Рылов и Климент Колесников — в этом году показала куда более лучшее время, чем Мерфи. На последних 50 метрах в стометровке на спине вопрос о том, сможет ли Мерфи побороться за золото и продлить победную серию США, уже не стоял. Вопрос был только в том, сможет ли он завоевать медаль. И у него это получилось», — написали журналисты.

На данный момент в активе российской сборной на Олимпиаде в Токио пять золотых, семь серебряных и четыре бронзовые награды. Лидерами общего медального зачета Игр остаются американцы, завоевавшие 19 медалей (8−3−8).

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История Олимпийских игр
XXXI Летние Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро
XXX Летние Олимпийские игры в Лондоне
XXIX Летние Олимпийские игры в Пекине
XXVIII Летние Олимпийские игры в Афинах
XXVII Летние Олимпийские игры в Сиднее
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XXV Летние Олимпийские игры в Барселоне
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XIX Летние Олимпийские игры в Мехико
XVIII Летние Олимпийские игры в Токио
XVII Летние Олимпийские игры в Риме
XVI Летние Олимпийские игры в Мельбурне
XV Летние Олимпийские Игры в Хельсинки
XIV Летние Олимпийские игры в Лондоне
XI Летние Олимпийские игры в Берлине
X Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
IX Летние Олимпийские игры в Амстердаме
VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
II Летние Олимпийские игры в Париже
I Летние Олимпийские игры в Афинах
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Олимпийские объекты
Ариакэ Арена
Бейсбольный стадион Иокогамы
Бейсбольный стадион Фукусима Азума
Велодром Идзу
Гимнастический Центр Ариакэ
Гоночная трасса Фудзи Спидвей
Городской спортивный парк Аоми
Городской спортивный парк Ариакэ
Гребной канал Си Форест
Дворец спорта Будокан
Загородный клуб Касумигасэки
Кокугикан Арена
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Конференц-центр Макухари Мессе
Международный стадион Иокогама
Морской парк Одайба
Мусасино Форест Спорт Плаза
Национальный Олимпийский стадион
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Парк Юменосима
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Сайтама Супер Арена
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Стадион Касима
Стадион Мияги
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Стрелковый центр Асаки
Теннисный парк Ариакэ
Токийский дворец спорта
Токийский международный форум
Токийский центр водных видов спорта
Трасса для конного кросса в парке Си Форест
Трасса для маунтинбайка в Идзу
Хоккейный стадион Ои
Центр водного поло Тацуми
Центр гребного слалома Касай
Центр парусного спорта Эносима
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