Тхэквондисту Максиму Храмцову после завоевания золота ОИ-2020 наложили гипс на руку. Фото
Российскому тхэквондисту Максиму Храмцову, который завоевал золотую медаль на олимпийском турнире в Токио в весовой категории до 80 кг, наложили гипс на руку.
Российскому тхэквондисту Максиму Храмцову, который завоевал золотую медаль на олимпийском турнире в Токио в весовой категории до 80 кг, наложили гипс на руку.
Российскому тхэквондисту Максиму Храмцову, который завоевал золотую медаль на олимпийском турнире в Токио в весовой категории до 80 кг, наложили гипс на руку.
Об этом сообщается в
«У Максима Храмцова, олимпийского чемпиона по тхэквондо, подозрение на внутрисуставной перелом на уровне II
Врачом
Напомним, в мае Храмцов сломал руку и выступал на Олимпиаде с рецидивом травмы. В 1/8 финала он победил представителя