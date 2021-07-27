Тхэквондисту Максиму Храмцову после завоевания золота ОИ-2020 наложили гипс на руку. Фото

Российскому тхэквондисту Максиму Храмцову, который завоевал золотую медаль на олимпийском турнире в Токио в весовой категории до 80 кг, наложили гипс на руку.

Об этом сообщается в телеграм-канале Олимпийского комитета России.

«У Максима Храмцова, олимпийского чемпиона по тхэквондо, подозрение на внутрисуставной перелом на уровне II запястно-пястного сустава правой кисти.



Врачом травматологом-ортопедом Максимом Величко выполнена гипсовая иммобилизация, планируется дополнительное обследование. Прогноз для спортивной карьеры благоприятный», — отмечается в сообщении.