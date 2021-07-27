Китайцы завоевали золото Олимпийских игр — 2020 в стрельбе из винтовки в миксте
Представители Китая Ян Цянь и Ян Хаожань выиграли золото Олимпийских игр в Токио в стрельбе из пневматической винтовки с 10 м в миксте.
Представители Китая Ян Цянь и Ян Хаожань выиграли золото Олимпийских игр в Токио в стрельбе из пневматической винтовки с 10 м в миксте.
В финале они победили американцев Мэри Такер и Лукаса Козенески со счётом 17:13.
Обладателями бронзовых наград стали россияне Юлия Каримова и Сергей Каменский.
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года.