Бразилец Итало Феррейра стал первым в истории олимпийским чемпионом по серфингу
ТОКИО, 27 июля. /ТАСС/. Бразилец Итало Феррейра стал обладателем золотой медали в соревнованиях по серфингу на Олимпийских играх в Токио.
ТОКИО, 27 июля. /ТАСС/. Бразилец Итало Феррейра стал обладателем золотой медали в соревнованиях по серфингу на Олимпийских играх в Токио.
В финале 27-летний бразилец победил японца Каноа Игараси. Бронзу завоевал австралиец Оуэн Райт.
Серфинг дебютирует в программе Игр на Олимпиаде в Токио, решение о его включении было принято Международным олимпийским комитетом 3 августа 2016 года. Всего в этом виде спорта будет разыграно два комплекта медалей.
Сборная Бразилии в медальном зачете делит 11-е место с командами Франции и Швейцарии, в активе каждой сборной одна золотая, две серебряные и две бронзовые награды. Лидирует сборная Китая (9−5−7), вторыми идут спортсмены из США (8−5−8), третьими — представители Японии (8−3−4). Россияне занимают четвертую строчку (5−7−4).