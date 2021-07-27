Российский тхэквондист Владислав Ларин вышел в финал на Олимпиаде-2020
Российский тхэквондист Владислав Ларин вышел в финал олимпийского турнира в Токио по тхэквондо в весовой категории свыше 80 кг.
Российский тхэквондист Владислав Ларин вышел в финал олимпийского турнира в Токио по тхэквондо в весовой категории свыше 80 кг.
В 1/8 финала Ларин победил представителя Тонга Питу Тофатофуа со счётом 24:3, в четвертьфинале одолел словенца Ивана Трайковича (16:3), а в полуфинале — китайца Сунь Хонйи (30:3). Его соперник по финалу определится позднее.
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года.
На Олимпиаде-2020 россияне не принимают участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.