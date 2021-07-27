Еще одна медаль в стрельбе! Наши взяли бронзу в винтовочном миксте, в финале едва не случилась сенсация

Летние игры в Токио

23 июля - 8 августа 2021

Медальный зачет
1США
958
2Китай
957
4Россия
574
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Тато Григалашвили
Маттиас Кассе
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Дзюдо
до 81 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Доминик Рессел
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Дзюдо
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Кларисса Агбегнену
Тина Трштеняк
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Дзюдо
до 63 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Анрикелис Барриос
Катрин Бушемин-Пинар
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Дзюдо
до 63 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Джуул Франссен
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Байдарка-одиночка. Женщины. Финал
Рикарда Функ
Майален Чоурраут
Джессика Фокс
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Серфинг
Женщины. Финал
Бьянка Буйтентаг
Карисса Мур
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Ко Син Чунь
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Велоспорт - Маунтинбайк. Женщины. Финал
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Зина Фрай
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Вышка 10 м. Синхронные прыжки. Женщины. Финал
Чэнь Юйси/Чжан Цзяци
Джессика Паррато/Дилэйни Шнелл
Габриэла Агундес/Алехандра Ороско
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Серфинг
Женщины. Матч за 3-е место
Кэролайн Маркс
Амуро Цузуки
Результаты
Стрельба
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Китай
США
Россия
Результаты
Серфинг
Мужчины. Матч за 3-е место
Габотэл Медина
Оуэн Райт
Результаты
Софтбол
Женщины. Матч за 3-е место
Мексика
Канада
Результаты
Стрельба
Пневматический пистолет, 10 м. Микст. Финал
Китай
Россия
Украина
Результаты
Плавание
100 м н/с. Мужчины. Финал
Евгений Рылов
Климент Колесников
Райан Мерфи
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Плавание
200 м в/с. Мужчины. Финал
Том Ден
Данкан Скотт
Фернанду Шеффер
Результаты
Плавание
100 м брасс. Женщины. Финал
Лидия Джэйкоби
Татьяна Схунмакер
Лилли Кинг
Результаты
12:52 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Еще одна медаль в стрельбе! Наши взяли бронзу в винтовочном миксте, в финале едва не случилась сенсация

16-я медаль сборной России в Токио добыта стрелками.

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Олимпиада-2020. Пулевая стрельба

Микст. Пневматический пистолет (10 метров)

Матч за 3-е место

Юлия Каримова/Сергей Каменский (Россия) — Квон Юн Джи/Нам Тэ Юн (Южная Корея) — 17:9.

Финал

Ян Цзянь/ЯН Хаожань (Китай) — Мэри Такер/Лукас Козениски (США) — 17:13.

Смешанные виды соревнований проникают все дальше в спорт и уже добрались и до стрельбы. Всем хорошо — комплектов медалей разыгрывается больше, и тема гендерного равенства лишний раз подчеркивается. Выглядит это так — с двух сторон тира стоят по два человека и стреляют попеременно. Одновременно сражаются между собой мужчины, потом женщины. В этом году расширение программы стрелковых соревнований России явно на руку. Здесь было взято первое золото Виталиной Бацарашкиной, совсем немного до него не хватило Анастасии Галашиной. В миксте на пистолете с 10 метров Бацарашкина в паре с Артемом Черноусовым забрали сегодня утром серебро — китайцы все же взяли реванш.

В винтовке шансов у нас было меньше. Что интересно, в стрельбе дают выступать нескольким сборным — поэтому от ROC было заявлено две команды. И та, которую представляла Галашин, вместе с еще одним финалистом личных соревнований Владимиром Масленниковым, в итоге потерпела неудачу в квалификации. Первый этап нашим завершили на 4-м и 6-м местах, а на втором поменялись ролями — и уже Каримова и Каменский вышли вперед. Все бились за попадание в финал до последнего выстрела — но в итоге попали лишь в бронзовый матч. Китай был далеко в лидерах, США вышли в финал, а Каримова/Каменский выиграли в борьбе за 4-е место 0,1 балла у партнеров по сборной.

Корейский мужчина не выдержал давления

В битве за бронзу предстояло «играть» с корейцами. В отличие от индивидуальных соревнований, в команде другой формат — считается не сумма, а исход каждой дуэли. И на удивление россияне легко вынесли Южную Корею, почти не встретив сопротивления — 17:9. Каменский почти не допустил срывов, лишь одним выстрелом набрав меньше 10. А вот у корейца Нама винтовка гуляла по мишени. Его партнерша Квон была куда увереннее, но ее усилий не хватило.

33-летний уроженец Бийска уже был призером Олимпийских игр в Рио — в стрельбе с 50 метров из трех положений. В Токио этот вид еще впереди и состоится 2 августа. Что касается 27-летней Каримовой, то для ижевчанки это первая Олимпиада. Она действующая чемпионка Европы и уже выигрывала чемпионат мира в той же дисциплине — 50 метров из трех положений.

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Ну и совсем умопомрачительным получился финал — американцы Такер/Козениски держались до последнего раунда на равных с китайцами Ян/Ян — и лишь в нем решился исход. 17:13 — китайцы забирают свою считаную медаль, а их тренер отметил финал дня истошным ревом на весь зал.

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Стрелки еще принесут медали

Пока российская сборная по стрельбе явно выполняет медальный план. Разве что хочется побольше золота — должен же кто-то закрывать неудачи дзюдоистов. Шансы на это есть — как раз у пулевиков.

Но российская стрелковая сборная уже выступила наиболее успешно за последние 17 лет, взяв золото, и повторила результаты 2008 и 2016 года по числу медалей. Дотянуться до Афин будет сложно — там было 3−4−3, феерил Алипов, Галкина. Алексей Александрович, кстати, приехал на свои шестые Олимпийские игры в возрасте 45 лет и завтра стартует в трапе.

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