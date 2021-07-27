«Сейчас перемотаю свои ребра и буду думать, что делать дальше». Похоже, мы увидим парня в масле и в Пекине

Вы точно его видели, если смотрели хотя бы одну церемонию открытия из последних трех — на Олимпиадах в Рио, Пхенхчане и Токио. Пита Тауфатофуа из Тонга стал звездой на Играх в Бразилии в 2016-м, когда прошел по олимпийскому стадион в национальной юбке, с голым блестящим торсом, обмазанный кокосовым маслом.

В Рио Пита выступал в качестве тхэквондиста, затем поехал лыжником на зимние Игры в Пхенчхан и снова надел экипировку тхэквондиста в Токио.

В первом раунде на этой Олимпиаде Пите достался в соперники наш спортсмен, первый номер мирового рейтинга Владислав Ларин. Россиянин ожидаемо выиграл — 24:3. Но после боя Тауфатофуа пришел для общения с журналистами с широченной улыбкой на лице. Он выглядел очень счастливым. И вот почему:

— Что можете сказать о вашем сопернике в первом бою Владиславе Ларине?

— Есть причина, почему он первый номер в мире. Я хорошо себя чувствовал, отправляясь туда. И это ощущение было до конца первого раунда. Мне необходимо было спросить у своего тренера: «Чем он ударил меня?» Не понял, как он набрал очки. Но потом я получил очень сильный резкий удар. Просто не мог ничего сделать против этого. Попробовал несколько различных штук, но он знал, что я буду делать. Вот почему он лучший в мире. Я поздравляю его и всю Россию. Испытываю большое уважение к этому парню. Моя спортивная карьера только началась. На своей первой Олимпиаде я заработал только одно очко. На этой Олимпиаде заработал три. Получается, что я стал лучше на 300 процентов. Мои соревнования идут всегда против самого себя. Если я буду каждый раз становиться лучше, то достигну заоблачной высоты.

— Не думаете, что вам не повезло в жеребьевке, получив такого сильного соперника в первом раунде?

— У меня нет оправданий. Если бы был не первый в мире, был бы второй, если бы не второй, то третий. Но две Олимпиады подряд я встречаюсь с лучшим в мире. И я люблю это. Так я могу проверить себя. Я не чувствовал страха. Сегодня был мой лучший бой.

— Может быть, это не последний ваш бой на этой Олимпиаде. Вам так не кажется?

— Я просто чувствую, что становлюсь лучше. У меня не было страха. Я пытался прочитать его, но он был хорош. Впереди будут еще бои. Это была разминка.

— Вам не кажется, что Ларин — главный претендент на победу в олимпийском турнире?

— Я думаю, что он может быть главным претендентом. Видел много его других боев. Сегодня он в хорошей форме, он резкий. Желаю ему всего самого лучшего.

— Чувствуете ли вы давление из-за большого внимания к вам?

— Нет, не чувствую. Я приехал сюда, чтобы стать лучше, чем был вчера. Мне не важно, чего ожидают другие. Вчера у меня было одно очко, сегодня — три. Я слушаю только себя, а не то, что говорят другие.

— Расскажите, насколько разные ощущения от трех Олимпиад?

— Все Олимпиады разные. Но олимпийский дух — сильный. В Рио он был сильный и танцующий, в Пхенчхане — сильный и холодный, а здесь — сильный и дружелюбный. Японцы — очень дружелюбны. Олимпийский дух остается сильныи, куда бы я ни поехал.

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— Собираетесь ли вы на Олимпиаду в Пекине?

— Сейчас мне надо перевязать мои ребра, потому что он меня ударил по ним, а уже потом думать, какой делать следующий шаг.

— Может в этот раз попробовать себя не в лыжных гонках, а в биатлоне?