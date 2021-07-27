Теперь тхэквондо — русский народный спорт: 4 медали из 4 на Олимпиаде! Объясняем, как это вышло

Конечно, вы уже знаете: все четыре тхэквондиста, которые прилетели в Японию из России, завоевали медали — хронологически это выглядело так:

бронза Михаила Артамонова в категории до 58 кг

в категории до 58 кг серебро Татьяны Мининой в категории до 57 кг

в категории до 57 кг победа Максима Храмцова в категории до 80 кг — первая в истории России

в категории до 80 кг — первая в истории России Владислав Ларин уверенно вышел в финал в весе свыше 80 кг — смотрите его бой за золото в 16:00 мск.

Как бы все ни закончилось, объективно — это грандиозный успех даже для подготовленного болельщика, который в курсе, что тхэквондисты из России уже несколько лет котируются на мировом уровне.

Но давайте по порядку.

Тхэквондо, на самом деле, совсем молодая дисциплина — в современном виде она существует меньше 70 лет, а возникла в Корее, объединив несколько национальных боевых искусств. В олимпийскую программу тхэквондо вошло только в 2000 году, а до этого несколько раз приглашалось показательным видом.

Корейцы — те, конечно, что из южной части полуострова — всегда доминировали на топ-турнирах: 171 победа на чемпионатах мира против 151 у остальных стран, 12 золотых из 40 возможных — на Олимпиадах до Токио-2020.

Нехитрые правила тхэквондо вы уже интуитивно поняли, наблюдая за трансляциями: простой удар ногой в зону протектора (цветного жилета на туловище) стоит два балла, удар с разворотом туловища через спину — четыре. Удары в голову дороже: обычный — три балла, после разворота— пять. Удар рукой в жилет засчитывается только при условии, что такой он оказал явное воздействие на корпус противника, любые удары ниже уровня пояса и руками выше уровня ключицы — под запретом.

Пожалуй, хватит скучной теории — вернемся к российскому тхэквондо.

У нас этот вид появился достаточно поздно: если каратэ в СССР занимались еще в 70-е (часто — подпольно), то тхэквондо начал распространяться только в конце 80-х.

Но уровень еще долго оставался любительским. Например, впервые на чемпионате мира флаг России поднялся только в 1997-м — серебро выиграла Наталья Иванова. Она же принесла стране и первую олимпийскую медаль в Сиднее-2000, но потом несколько лет в нашем тхэквондо было тоскливо.

Например, на Игры-2008 в Пекине россияне не отобрались. После такого провала рулить Союзом тхэквондо России (СТР) позвали генерала Владимира Шаманова, на тот момент командовавшего ВДВ, но его правление продлилось ровно год — пока президент Медведев не выгнал всех госчиновников из руководства российским спортом.

«Цель нашей работы может быть только одна — участие в розыгрыше медалей уже на Играх-2012 в Лондоне. Для этого в короткий срок мы обязаны создать систему ответственности, сформировать тренерский корпус, организовать присутствие в сборной консультантов, возможность поездок на тренировки в Корею, расширить географию внутрироссийских соревнований. Все вместе, доверяя друг другу, не устраивая никаких закулисных интриг, мы ставим целью поднять российское тхэквондо на новый уровень», — после этих архивных слов Шаманова понятно, как далеко от груды олимпийских медалей находилось наше тхэквондо еще 13 лет назад.

Впрочем, несмотря на триумф в Токио, в России это по-прежнему ламповый спорт: нынешний президент Союза тхэквондо России Анатолий Терехов руководит им с 2009 года (и минимально публичен даже в эти дни — не в этом ли часть успеха?), а главного тренера сборной Вадима Иванова назначили на этот пост еще в 2012-м.

Именно после его назначения сборная России научилась выигрывать большие турниры. Все три победы на чемпионатах мира пришли в последнее десятилетие (Влад Ларин в 2019-м, Максим Храмцов в 2017-м и Ольга Иванова в 2013-м), начиная с Лондона-2012 команда не уезжает с Олимпиад без медалей, а на командном чемпионате мира-2019 взяла медали во всех зачетах — мужском, женском и миксте.

Важно понять, с чем связан этот прогресс.

1. Наверное, главная причина — массовость. Вы могли не заметить, но тхэквондо набирает популярность в России — как секция, куда стремятся отдать детей.

Вот несколько официальных цифр от Минспорта — они очень показательные:

в тхэквондо 4 направления: олимпийское WTF (нет, это другая аббревиатура), GTF, ITF и MFT — они отличаются нюансами, вникать в которые нет смысла. В России в 2020 году занимались суммарно 56 тысяч человек (44 тысячи — конкретно олимпийским направлением) — и это только в государственных спортшколах.

Просто для сравнения — это больше чем каратэ, кикбоксинг и ушу. Или, если не брать единоборства, фехтование и даже фигурное катание.

отделения тхэквондо есть в 450 спортивных школах, и это тоже много — на уровне развития тяжелой атлетики, художественной гимнастики или шашек. И все равно чиновники жалуются, что зачастую открыть отделение тхэквондо в спортшколе превращается в проблему из-за нехватки бюджетного финансирования — на это просто не выделяются средства.

нехватки бюджетного финансирования — на это просто не выделяются средства. в России порядка 1250 тренеров по тхэквондо. Цифра, которая тоже хороша в сравнении, например с футболом, в котором работает около 5 тысяч — не такая уж значительная разница.

Это точно не приписки, как было с отчетами Минспорта о развитии спорта в России — абсолютные цифры, конечно, могут отличаться от реальности, но корреляция все равно сохранится.

2. Тхэквондо — наверное, самое демократичное и разностороннее из всех единоборств.

Им официально можно заниматься с 3 лет (для малышей есть специальные бесконтактные дисциплины), на начальном этапе нет никаких расходов на инвентарь или экипировку (тот же протектор нужен только для статусных соревнований), а на тренировках не учат драться, а в первую очередь развивают физические качества — гибкость, выносливость, силу и быстроту.

«В тхэквондо через физические упражнения и тренировки учат терпению, уважению, внутреннему равновесию. WTF — чисто соревновательный вид, не для практического применения на улице. Теоретически ногой спортсмен может махнуть неплохо, но, если соперник выстоит, дальше шансы равны.

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Важнее другое: тхэквондо сформирует из ребенка дисциплинированного, уверенного, сильного физически и морально человека. Поведения, взгляда, самосознания более чем достаточно, чтобы избегать конфликтов и тхэквондо этому научит. При выборе между боевым самбо или боксом и тхэквондо я выбрал тхэквондо, потому что это искусство, а самбо и бокс — чисто прикладные виды. Те, кто занимались восточными единоборствами, поймут, — простое объяснение одного из родителей с форума о тхэквондо, почему он отдал сюда сына.

3. Дополнительную динамику развитию придает система клубов — это независимые от государства секции, в которых все чаще открываются группы по тхэквондо. Отчасти это стихийный процесс, которого нет в программах Минспорта или федерации, но это и здорово — когда интерес к конкретному спорту идет снизу, а не насаждается сверху.

И если классические виды — легкая атлетика, лыжи, даже футбол — это в первую очередь работа бюджетных школ, то единоборства — все чаще коммерческие дисциплины. Спрос рождает предложение: если родители готовы нести деньги за тхэквондо, то мест для занятия им будет открываться все больше.

4. В России выросло прекрасное поколение тхэквондистов — и это только начало.

Посмотрите на возраст сборной в Токио-2020: самому старшему — Владиславу Ларину — всего 25 лет. И это не предел — Георгий Попов взял серебро ЧМ-2019 в 17 лет, а на юниорском чемпионате мира-2018 россияне завоевали восемь медалей (кстати, очень много девчонок).

Совсем скоро они зажгут и по взрослым.