Теперь тхэквондо — русский народный спорт: 4 медали из 4 на Олимпиаде! Объясняем, как это вышло

Летние игры в Токио

23 июля - 8 августа 2021

Медальный зачет
1США
958
2Китай
957
4Россия
574
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
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свыше 80 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Ин Кьо Дон
Иван Трайкович
Результаты
Таэквондо
свыше 67 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Альтея Лорен
Амината Траоре
Результаты
Фехтование
Шпага, командное первенство. Женщины. Финал
Корея
Эстония
Результаты
Дзюдо
до 81 кг. Мужчины. Финал
Таканори Нагасе
Саед Моллаеи
Результаты
Дзюдо
до 81 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Тато Григалашвили
Маттиас Кассе
Результаты
Дзюдо
до 81 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Доминик Рессел
Шамиль Борчашвили
Результаты
Дзюдо
до 63 кг. Женщины. Финал
Кларисса Агбегнену
Тина Трштеняк
Результаты
Фехтование
Шпага, командное первенство. Женщины. Матч за 3-е место
Италия
Китай
Результаты
Дзюдо
до 63 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Анрикелис Барриос
Катрин Бушемин-Пинар
Результаты
Дзюдо
до 63 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Джуул Франссен
Мария Кентраччио
Результаты
Гребной слалом
Байдарка-одиночка. Женщины. Финал
Рикарда Функ
Майален Чоурраут
Джессика Фокс
Результаты
Серфинг
Женщины. Финал
Бьянка Буйтентаг
Карисса Мур
Результаты
Тяжелая атлетика
Весовая категория до 59 кг. Женщины. Финал (группа А)
Ко Син Чунь
Полина Гуреева
Микико Андо
Результаты
Серфинг
Мужчины. Финал
Каноя Игараси
Италу Ферейра
Результаты
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Маунтинбайк. Женщины. Финал
Йоланда Нефф
Зина Фрай
Линда Индерганд
Результаты
Прыжки в воду
Вышка 10 м. Синхронные прыжки. Женщины. Финал
Чэнь Юйси/Чжан Цзяци
Джессика Паррато/Дилэйни Шнелл
Габриэла Агундес/Алехандра Ороско
Результаты
Серфинг
Женщины. Матч за 3-е место
Кэролайн Маркс
Амуро Цузуки
Результаты
Стрельба
Пневматическая винтовка, 10 м. Микст. Финал
Китай
США
Россия
Результаты
Серфинг
Мужчины. Матч за 3-е место
Габотэл Медина
Оуэн Райт
Результаты
Софтбол
Женщины. Матч за 3-е место
Мексика
Канада
Результаты
14:00 (мск), источник: Sports.Ru

Теперь тхэквондо — русский народный спорт: 4 медали из 4 на Олимпиаде! Объясняем, как это вышло

Олимпиада-2020 — бенефис российского тхэквондо.

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Источник: РИА "Новости"

Конечно, вы уже знаете: все четыре тхэквондиста, которые прилетели в Японию из России, завоевали медали — хронологически это выглядело так:

  • бронза Михаила Артамонова в категории до 58 кг
  • серебро Татьяны Мининой в категории до 57 кг
  • победа Максима Храмцова в категории до 80 кг — первая в истории России
  • Владислав Ларин уверенно вышел в финал в весе свыше 80 кг — смотрите его бой за золото в 16:00 мск.

Как бы все ни закончилось, объективно — это грандиозный успех даже для подготовленного болельщика, который в курсе, что тхэквондисты из России уже несколько лет котируются на мировом уровне.

Но давайте по порядку.

Тхэквондо, на самом деле, совсем молодая дисциплина — в современном виде она существует меньше 70 лет, а возникла в Корее, объединив несколько национальных боевых искусств. В олимпийскую программу тхэквондо вошло только в 2000 году, а до этого несколько раз приглашалось показательным видом.

Корейцы — те, конечно, что из южной части полуострова — всегда доминировали на топ-турнирах: 171 победа на чемпионатах мира против 151 у остальных стран, 12 золотых из 40 возможных — на Олимпиадах до Токио-2020.

Нехитрые правила тхэквондо вы уже интуитивно поняли, наблюдая за трансляциями: простой удар ногой в зону протектора (цветного жилета на туловище) стоит два балла, удар с разворотом туловища через спину — четыре. Удары в голову дороже: обычный — три балла, после разворота— пять. Удар рукой в жилет засчитывается только при условии, что такой он оказал явное воздействие на корпус противника, любые удары ниже уровня пояса и руками выше уровня ключицы — под запретом.

Источник: Reuters

Пожалуй, хватит скучной теории — вернемся к российскому тхэквондо.

У нас этот вид появился достаточно поздно: если каратэ в СССР занимались еще в 70-е (часто — подпольно), то тхэквондо начал распространяться только в конце 80-х.

Но уровень еще долго оставался любительским. Например, впервые на чемпионате мира флаг России поднялся только в 1997-м — серебро выиграла Наталья Иванова. Она же принесла стране и первую олимпийскую медаль в Сиднее-2000, но потом несколько лет в нашем тхэквондо было тоскливо.

Например, на Игры-2008 в Пекине россияне не отобрались. После такого провала рулить Союзом тхэквондо России (СТР) позвали генерала Владимира Шаманова, на тот момент командовавшего ВДВ, но его правление продлилось ровно год — пока президент Медведев не выгнал всех госчиновников из руководства российским спортом.

«Цель нашей работы может быть только одна — участие в розыгрыше медалей уже на Играх-2012 в Лондоне. Для этого в короткий срок мы обязаны создать систему ответственности, сформировать тренерский корпус, организовать присутствие в сборной консультантов, возможность поездок на тренировки в Корею, расширить географию внутрироссийских соревнований. Все вместе, доверяя друг другу, не устраивая никаких закулисных интриг, мы ставим целью поднять российское тхэквондо на новый уровень», — после этих архивных слов Шаманова понятно, как далеко от груды олимпийских медалей находилось наше тхэквондо еще 13 лет назад.

Впрочем, несмотря на триумф в Токио, в России это по-прежнему ламповый спорт: нынешний президент Союза тхэквондо России Анатолий Терехов руководит им с 2009 года (и минимально публичен даже в эти дни — не в этом ли часть успеха?), а главного тренера сборной Вадима Иванова назначили на этот пост еще в 2012-м.

Источник: РИА "Новости"

Именно после его назначения сборная России научилась выигрывать большие турниры. Все три победы на чемпионатах мира пришли в последнее десятилетие (Влад Ларин в 2019-м, Максим Храмцов в 2017-м и Ольга Иванова в 2013-м), начиная с Лондона-2012 команда не уезжает с Олимпиад без медалей, а на командном чемпионате мира-2019 взяла медали во всех зачетах — мужском, женском и миксте.

Важно понять, с чем связан этот прогресс.

1. Наверное, главная причина — массовость. Вы могли не заметить, но тхэквондо набирает популярность в России — как секция, куда стремятся отдать детей.

Вот несколько официальных цифр от Минспорта — они очень показательные:

  • в тхэквондо 4 направления: олимпийское WTF (нет, это другая аббревиатура), GTF, ITF и MFT — они отличаются нюансами, вникать в которые нет смысла. В России в 2020 году занимались суммарно 56 тысяч человек (44 тысячи — конкретно олимпийским направлением) — и это только в государственных спортшколах.

Просто для сравнения — это больше чем каратэ, кикбоксинг и ушу. Или, если не брать единоборства, фехтование и даже фигурное катание.

  • отделения тхэквондо есть в 450 спортивных школах, и это тоже много — на уровне развития тяжелой атлетики, художественной гимнастики или шашек. И все равно чиновники жалуются, что зачастую открыть отделение тхэквондо в спортшколе превращается в проблему из-за нехватки бюджетного финансирования — на это просто не выделяются средства.
  • в России порядка 1250 тренеров по тхэквондо. Цифра, которая тоже хороша в сравнении, например с футболом, в котором работает около 5 тысяч — не такая уж значительная разница.

Это точно не приписки, как было с отчетами Минспорта о развитии спорта в России — абсолютные цифры, конечно, могут отличаться от реальности, но корреляция все равно сохранится.

2. Тхэквондо — наверное, самое демократичное и разностороннее из всех единоборств.

Источник: Reuters

Им официально можно заниматься с 3 лет (для малышей есть специальные бесконтактные дисциплины), на начальном этапе нет никаких расходов на инвентарь или экипировку (тот же протектор нужен только для статусных соревнований), а на тренировках не учат драться, а в первую очередь развивают физические качества — гибкость, выносливость, силу и быстроту.

«В тхэквондо через физические упражнения и тренировки учат терпению, уважению, внутреннему равновесию. WTF — чисто соревновательный вид, не для практического применения на улице. Теоретически ногой спортсмен может махнуть неплохо, но, если соперник выстоит, дальше шансы равны.

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Важнее другое: тхэквондо сформирует из ребенка дисциплинированного, уверенного, сильного физически и морально человека. Поведения, взгляда, самосознания более чем достаточно, чтобы избегать конфликтов и тхэквондо этому научит. При выборе между боевым самбо или боксом и тхэквондо я выбрал тхэквондо, потому что это искусство, а самбо и бокс — чисто прикладные виды. Те, кто занимались восточными единоборствами, поймут, — простое объяснение одного из родителей с форума о тхэквондо, почему он отдал сюда сына.

3. Дополнительную динамику развитию придает система клубов — это независимые от государства секции, в которых все чаще открываются группы по тхэквондо. Отчасти это стихийный процесс, которого нет в программах Минспорта или федерации, но это и здорово — когда интерес к конкретному спорту идет снизу, а не насаждается сверху.

И если классические виды — легкая атлетика, лыжи, даже футбол — это в первую очередь работа бюджетных школ, то единоборства — все чаще коммерческие дисциплины. Спрос рождает предложение: если родители готовы нести деньги за тхэквондо, то мест для занятия им будет открываться все больше.

4. В России выросло прекрасное поколение тхэквондистов — и это только начало.

Посмотрите на возраст сборной в Токио-2020: самому старшему — Владиславу Ларину — всего 25 лет. И это не предел — Георгий Попов взял серебро ЧМ-2019 в 17 лет, а на юниорском чемпионате мира-2018 россияне завоевали восемь медалей (кстати, очень много девчонок).

Источник: РИА "Новости"

Совсем скоро они зажгут и по взрослым.

И это очень приятное нашествие, которому, наверное, больше всего удивлены в Корее. У них, кстати, в Токио-2020 до сих пор нет побед в тхэквондо и всего одна бронза.

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