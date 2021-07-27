Немка Рикарда Функ выиграла золото Олимпиады-2020 в гребном слаломе
Немка Рикарда Функ завоевала золото Олимпийских игр в Токио в гребном слаломе. Серебряным призёром стала испанка Маялен Чурро. Бронза досталась австралийке Джессике Фокс.
Немка Рикарда Функ завоевала золото Олимпийских игр в Токио в гребном слаломе. Серебряным призёром стала испанка Маялен Чурро. Бронза досталась австралийке Джессике Фокс.
Гребной слалом. Олимпийские игры. Токио. Женщины. Байдарка-одиночка
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года.
На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.