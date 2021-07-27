Павлюченкова не дождалась тайфуна, солнце помешало Карацеву. Россиян в Токио все меньше

Олимпиада-2020

Мужчины. Одиночный разряд. Второй круг

Жереми Шарди (Франция) — Аслан Карацев (Россия) — 7:5, 4:6, 6:3.

Женщины. Одиночный разряд. Третий круг

Анастасия Павлюченкова (Россия) — Сара Соррибес-Тормо (Испания) — 6:1, 6:3.

Во вторник матчи теннисистов на Играх в Токио оказались под угрозой срыва. Еще накануне участников Олимпиады и журналистов предупредили о надвигающемся тайфуне, а утром, когда на кортах уже начали играться первые матчи дня, погода резко испортилась, и полил сильный дождь. В итоге игры прервались более чем на 1,5 часа, и, к сожалению для российских болельщиков, не всем нашим теннисистам пауза пошла на пользу.

Анастасия Павлюченкова, игравшая с испанкой Сарой Соррибес Тормо, включилась в борьбу сразу же — до вынужденной паузы Настя вела 3:0 и 30:0 на своей подаче. В итоге после возобновления встречи россиянка уверенно довела дело до победы и вышла в четвертьфинал, где сыграет со швейцаркой Белиндой Бенчич. А после матча Павлюченкова призналась, что терпеть не может рано вставать и играть первой, а сегодня вообще не собиралась выходить на корт, потому что была уверена, что ей либо не поставят матч, либо он не состоится из-за тайфуна.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CRtpcTbHU6v/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CRtpcTbHU6v/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CRtpcTbHU6v/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Anastasia Pavlyuchenkova (@nastia_pav)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Хорошо еще, что не пошла в магазин, а решила глянуть расписание

— Было ощущение, что во втором сете получилось непросто. Действительно это так? — вопрос Павлюченковой.

— Да и в первом сете тоже пришлось потрудиться. Ребята подшучивают по поводу счета — по нему все достаточно легко выглядит. Но на самом деле, я отрабатываю на все 150 процентов с первого мяча. Поэтому во втором сете немного подустала, дала сопернице возможность играть чуть лучше и активнее.

— Вас выбил из колеи перенос матча из-за непогоды?

— Чуть-чуть выбил, потому что я шла прямо как поезд: у меня был отличный настрой, здоров себя ощущала на корте, вела 3:0 в сете и 30:0 в гейме. Всего 2−3 ошибки допустила за эти геймы. Когда вышла после перерыва, появилось солнце, вернулась духота. Понадобилось время на адаптацию, я была чуть более вялая.

— Утром лучше погода, но готов ли организм так рано к активной игре?

— Вообще терпеть не могу играть первые матчи. Здесь же меня трижды подряд ставили первым заходом на корте. Постепенно часы внутри меня привыкают, проблем особых нет. Но вообще я не утренний человек — не люблю просыпаться так рано.

— Во время паузы не было опасений, что матч придется переносить на другой день?

— Не было. Эти вещи ты не можешь контролировать. Нас предупреждали, что надвигается тайфун, говорили, что сегодняшние матчи вообще не состоятся. Это сказал Шамиль Анвярович Тарпищев! Я была в полной уверенности, что не буду играть сегодня, и весь вечер накануне была на расслабоне. Хорошо еще, что не пошла в магазин в Олимпийской деревне, а решила глянуть расписание. Так и узнала про свой утренний матч сегодня. Но потом вспомнила снова про дождь, успокоилась — ну точно же не буду играть… В итоге же с утра была нормальная погода, пришлось переключиться и настроиться на матч.

— Осака неожиданно вылетела с турнира. Насколько велик шанс, что Олимпиада может преподнести сенсацию?

— Точно может. Еще до начала Игр я говорила, что Олимпиада почти как Кубок Федераций. На Олимпийских играх особая атмосфера, здесь может произойти все, что угодно. Прошлые Игры выиграла Моника Пуиг, которая больше потом не выиграла ничего…

На Олимпиаде больше давления

Совсем иначе после паузы выглядел Аслан Карацев. Россиянин сделал брейк в первом сете и выглядел уверенно. Однако после окончания ливня и возобновления игры у 11-го сеяного олимпийского турнира все разладилось. Первый сет в итоге остался за его соперником французом Жереми Шарди. И, несмотря на успех Аслана во второй партии, третий сет тоже взял Шарди. После поражения Карацев рассказал, что характер игры сильно поменялся после дождя: на мокром харде мяч стал двигаться быстрее, изменился отскок. Все это в купе со сменой ритма из-за паузы и привело к поражению.

— Можно ли сказать, что перерыв плохо отразился на игре?

— Да, бывает такое. Перерыв сыграл не в мою пользу. Мы начали игру, когда был дождь и не было солнца. Мячи были медленнее, все было медленнее. Я брейканул, потом пошли на перерыв 4:2, 5:4. И уже солнце вышло. Чуть потерял концентрацию на своей подаче, нужно было закрывать сет. Погода сильно поменялась. Удалось брейкануть его в начале второго сета. В третьем сете у меня не было шансов брейкануть. Он очень хорошо подавал. Молодец, поздравляю.

— А что является причиной неудачного результата? Погода или все же пауза?

— Можно говорить все, что угодно. Это моя вина. Такие паузы бывают, но всегда нужно возвращаться в игру. Погода, да. Брейк сыграл в его пользу, это выбило из ритма меня.

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— Теперь нужно отойти от этого и настраиваться на микст?

— Я еще не видел сетку, но надо настраиваться и показывать свой лучший теннис в миксте. Проигрыш обидный, но проиграл и проиграл.

— Вы с Еленой Весниной готовились же.

— Да, конечно. Мы тренировались, играли «Ролан Гаррос». Мы готовы.

— Почему у российских теннисистов на Олимпиаде все не так просто складывается?

— Это отличается от того, что с играем обычно. Здесь больше давления. Другая атмосфера, все другое.

— А в чем причина этого давления?