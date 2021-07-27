Тяжелоатлетка Куо из Тайваня завоевала золото ОИ в весе до 59 кг
На Олимпиаде в Токио прошли соревнования по тяжелой атлетике среди женщин в весовой категории до 59 кг.
На Олимпиаде в Токио прошли соревнования по тяжелой атлетике среди женщин в весовой категории до 59 кг.
Победительницей Игр с олимпийским рекордом стала спортсменка из Тайваня Куо
Серебро в этом виде завоевала Полина Гурьева, представляющая Туркменистан, бронза — у Микико Андо из Японии. Олимпийские игры-2020.
Токио (Япония) Тяжелая атлетика. Женщины. До 59 кг