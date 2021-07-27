Женская сборная России 3×3 вышла в полуфинал Олимпиады в Токио
Женская сборная России по баскетболу 3×3 завершила выступление на групповом этапе турнира Олимпийских игр.
Женская сборная России по баскетболу 3×3 завершила выступление на групповом этапе турнира Олимпийских игр.
В заключительном матче группового турнира россиянки обыграли итальянок со счётом 17:9. Самым результативным игроком матча стала Ольга Фролкина, набравшая шесть очков.
Сборная России на групповом этапе одержала пять побед и потерпела два поражения. В результате россиянки завершили групповой турнир на 2-м месте и напрямую вышли в полуфинал.
На турнире использовалась схема, при которой восемь
Помимо сборной России путёвку в полуфинал получила команда США. Россиянки в полуфинале сыграют с победителем матча Китай — Италия.