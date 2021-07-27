Путин поздравил пловца Евгения Рылова с золотом Олимпиады

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Поздравительная телеграмма опубликована во вторник на сайте Кремля.

Президент также пожелал россиянину новых достижений и всего самого хорошего.

«Сила воли и вера, решительный, победный настрой и высочайший профессионализм помогли вам опередить серьезных соперников и показать отличный результат. Ваш яркий триумф не только большой личный успех, но и весомый вклад в укрепление авторитета России в водных видах спорта», — говорится в сообщении.

Напомним, Рылов выиграл золото на дистанции 100 м на спине. Колесников стал вторым, отстав на 0,02 с.

Впервые с 1996 года российские олимпийцы выиграли золото в плавании.