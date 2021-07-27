Мужская сборная России по баскетболу 3×3 проиграла Сербии, но вышла в плей-офф Олимпиады
Мужская сборная России завершила выступление на групповом этапе турнира Олимпийских игр в Токио (Япония).
Мужская сборная России завершила выступление на групповом этапе турнира Олимпийских игр в Токио (Япония).
В заключительном матче группового турнира россияне встречались с соперниками из Сербии. Матч завершился победой сербов со счётом 21:10.
Самым результативным игроком матча в составе сборной России стал Илья Карпенков, набравший пять очков.
Несмотря на поражение, россияне вышли в
На турнире использовалась схема, при которой восемь