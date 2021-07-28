Россия пожаловалась на допинг-контроль в Токио-2020: спортсмены сдают пробы до глубокой ночи, а потом не могут уехать в деревню

У сборной России на Олимпиаде-2020 в Токио проблемы с допинг-контролем, но на этот раз обвиняем уже мы, а не нас. Федерация фехтования России (ФФР) направила в Международный олимпийский комитет (МОК) просьбу наладить допинг-тестирование и логистику на Играх.
Физиотерапевт сборной Александр Буров буквально спит прямо на арене, где проходят соревнования — все из-за того, что спортсменок до 2 ночи держат на допинг-контроле. Причем случай далеко не единственный, но после мощного российского финала в женской сабле терпение у команды закончилось.
Финал между Софией Поздняковой и Софьей Великой закончился около девяти вечера по токийскому времени (три часа дня по Москве). Допинг-офицеры появились сразу же, хотя здесь ничего удивительного нет — все призеры обязательно тестируются на допинг. Но вот тут появились проблемы.
«Сдача допинг-теста Поздняковой прошла благополучно, тест Великой, который она сдала на основной арене, допинг-офицеров не устроил в связи с недостаточной плотностью пробы. Это неудивительно, она практически не ела, плюс такие серьезные физические нагрузки — все с потом выходит, а увеличить плотность за счет бананов и яблок за такой короткий срок практически невозможно. В итоге второй тест также допинг-офицерам не понравился, и Соня просидела на тестировании почти до двух ночи.
Во время загрузки произошла ошибка.
В олимпийскую деревню Великая добралась уже к трем ночи, после чего сдача допинг-проб продолжилась. Сейчас я даже не могу точно сказать, когда она завершилась. Таким образом, Соня, которая в день турнира встала в пять утра, не спала практически сутки. И праздник от завоеванной медали был омрачен крайне неприятной процедурой допинг-теста", — рассказал Буров.
Эмоции физиотерапевта понятны — до командного турнира саблисток еще далеко (он 31 июля), но потраченные нервы и бессонная ночь все равно могли сказаться на состоянии Великой.
Выяснилось, что и до вчерашнего дня российские спортсмены мучались из-за допинг-контроля. 25 июля понервничать пришлось рапиристкам Ирине Дериглазовой и Ларисе Коробейниковой — они сдали пробы в начале первого ночи, а последний автобус до олимпийской деревни к тому времени уже успел уехать (он отправляется от арены в 23.45). Как спортсменки в итоге добирались до деревни — неизвестно, но оказались они там уже совсем поздно ночью.
В итоге Россия решила написать обращение в Международную федерацию фехтования (FIE), а та уже передаст послание в МОК.
«Соревнования еще идут, и для спортсменов эта ситуация просто невыносима, многим из них еще выступать в командных соревнованиях. Причем касается это не только нашей сборной, в такой ситуации, как выяснилось, оказались многие фехтовальщики из других команд», — прокомментировал главный тренер сборной России Ильгар Мамедов.
Вообще, долгая сдача проб и допинг-контроль до глубокой ночи — это не что-то исключительное для Токио, а скорее дело весьма распространенное. Такое бывает не только на Олимпиадах, но и на всех крупных турнирах, даже если соревнования заканчиваются еще днем — порой пробу сдать просто сложно, потому что из-за нагрузок в организме действительно маловато жидкости (это особенно актуально для некоторых видов спорта, где спортсменам приходится контролировать еще и вес. Например, в фигурном катании).
Другое дело — логистика. Если турнир заканчивается уже ближе к ночи, а призерам обязательно предстоит допинг-контроль, то организаторам нужно решать вопрос о доставке спортсменов до олимпийской деревни — у них должна быть возможность отправиться в номер в любое время.
Возможно, после жалобы от России что-то решат и в Токио.