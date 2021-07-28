Россия пожаловалась на допинг-контроль в Токио-2020: спортсмены сдают пробы до глубокой ночи, а потом не могут уехать в деревню

Летние игры в Токио

23 июля - 8 августа 2021

Медальный зачет
1Китай
1058
2Япония
1045
4Россия
774
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бейсбол
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
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Синхронное плавание
Скалолазание
Скейтбординг
Современное пятиборье
Софтбол
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Результаты
Гребля академическая
Четверка парная. Женщины. Финал
Китай
Польша
Австралия
Результаты
Плавание
200 м баттерфляй. Мужчины. Финал
Кристоф Милак
Томору Хонда
Федерико Бурдиссо
Результаты
Плавание
200 м в/с. Женщины. Финал
Ариана Титмус
Шивен Хоги
Пенни Олексяк
Результаты
Гребля академическая
Четверка парная. Мужчины. Финал
Нидерланды
Великобритания
Австралия
Результаты
Гребля академическая
Четверка распашная. Мужчины. Финал
Австралия
Румыния
Улаф Италия
Результаты
Гребля академическая
Четверка распашная. Женщины. Финал
Австралия
Нидерланды
Ирландия
Результаты
Гребля академическая
Двойка парная. Мужчины. Финал
Франция
Нидерланды
Китай
Результаты
Гребля академическая
Двойка парная. Женщины. Финал
Румыния
Новая Зеландия
Нидерланды
Результаты
Таэквондо
свыше 80 кг. Мужчины. Финал
Владислав Ларин
Деян Георгиевски
Результаты
Таэквондо
свыше 67 кг. Женщины. Финал
Ли Дабин
Милица Мандич
Результаты
Таэквондо
свыше 80 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Рафаэль Альба Кастилльо
Сун Хонги
Результаты
Таэквондо
свыше 67 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Александра Ковальчук
Бьянка Уокден
Результаты
Таэквондо
свыше 80 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Ин Кьо Дон
Иван Трайкович
Результаты
Таэквондо
свыше 67 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Альтея Лорен
Амината Траоре
Результаты
Тяжелая атлетика
Весовая категория до 64 кг. Женщины. Финал (группа А)
Мауде Чаррон
Джорджа Бординьон
Чэнь Вен-Хэй
Результаты
Софтбол
Женщины. Финал
Япония
США
Результаты
Гимнастика спортивная
Командное первенство. Женщины. Финал
Россия
США
Великобритания
Результаты
Фехтование
Шпага, командное первенство. Женщины. Финал
Корея
Эстония
Результаты
Дзюдо
до 81 кг. Мужчины. Финал
Таканори Нагасе
Саед Моллаеи
Результаты
Дзюдо
до 81 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Тато Григалашвили
Маттиас Кассе
Результаты
Расписание событий
Хоккей на траве. Женщины. Группа A
03:30скороГолландияЮАР
Баскетбол. Мужчины. Группа B
04:00скороНигерияГермания
Хоккей на траве. Женщины. Группа A
04:00скороВеликобританияИндия
Бадминтон. Микст. 1/4 финала
04:20скороЧжень Си Вей / Хуанг Я КьонДжордан Правин / Мелати Октавианти
Плавание. Мужчины
04:30скоро200 м брасс. Мужчины. Полуфиналы
Плавание. Мужчины
04:30скороЭстафета 4х200 м в/с. Мужчины. Финал
Плавание. Женщины
04:30скоро200 м комплекс. Женщины. Финал
Плавание. Женщины
04:30скоро1500 м в/с. Женщины. Финал
Гребля академическая. Женщины
04:50скороВосьмерка. Женщины. Утешительные заезды
Гандбол. Мужчины. Группа B
05:00скороШвецияПортугалия
Теннис. Мужчины. 3-й круг
05:00скороПабло Карреньо БустаДоминик Кепфер
Теннис. Мужчины. 3-й круг
05:00скороСтефанос ЦиципасУго Умбер
Теннис. Мужчины
05:00скороМужчины. Одиночный разряд. 3-й круг
Теннис. Мужчины
05:00скороМужчины. Одиночный разряд. 3-й круг
Теннис. Мужчины
05:00скороМужчины. Одиночный разряд. 3-й круг
Теннис. Мужчины
05:00скороМужчины. Одиночный разряд. 3-й круг
Теннис. Женщины. 1/4 финала
05:00скороКамила ДжорджиЭлина Свитолина
Теннис. Мужчины. 3-й круг
05:00скороФабио ФоньиниДаниил Медведев
Теннис. Мужчины. 1/4 финала
05:00скороМаркус Даниэлл / Майкл ВинусХуан Себастьян Кабаль / Роберт Фара
Теннис. Женщины. 1/4 финала
05:00скороВероника Кудерметова/Елена ВеснинаЛюдмила Киченок / Надежда Киченок
05:01 (мск), источник: Sports.Ru

Россия пожаловалась на допинг-контроль в Токио-2020: спортсмены сдают пробы до глубокой ночи, а потом не могут уехать в деревню

«Эта ситуация просто невыносима».

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Источник: РИА "Новости"

У сборной России на Олимпиаде-2020 в Токио проблемы с допинг-контролем, но на этот раз обвиняем уже мы, а не нас. Федерация фехтования России (ФФР) направила в Международный олимпийский комитет (МОК) просьбу наладить допинг-тестирование и логистику на Играх.

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Физиотерапевт сборной Александр Буров буквально спит прямо на арене, где проходят соревнования — все из-за того, что спортсменок до 2 ночи держат на допинг-контроле. Причем случай далеко не единственный, но после мощного российского финала в женской сабле терпение у команды закончилось.

Финал между Софией Поздняковой и Софьей Великой закончился около девяти вечера по токийскому времени (три часа дня по Москве). Допинг-офицеры появились сразу же, хотя здесь ничего удивительного нет — все призеры обязательно тестируются на допинг. Но вот тут появились проблемы.

«Сдача допинг-теста Поздняковой прошла благополучно, тест Великой, который она сдала на основной арене, допинг-офицеров не устроил в связи с недостаточной плотностью пробы. Это неудивительно, она практически не ела, плюс такие серьезные физические нагрузки — все с потом выходит, а увеличить плотность за счет бананов и яблок за такой короткий срок практически невозможно. В итоге второй тест также допинг-офицерам не понравился, и Соня просидела на тестировании почти до двух ночи.

Во время загрузки произошла ошибка.

В олимпийскую деревню Великая добралась уже к трем ночи, после чего сдача допинг-проб продолжилась. Сейчас я даже не могу точно сказать, когда она завершилась. Таким образом, Соня, которая в день турнира встала в пять утра, не спала практически сутки. И праздник от завоеванной медали был омрачен крайне неприятной процедурой допинг-теста", — рассказал Буров.

Эмоции физиотерапевта понятны — до командного турнира саблисток еще далеко (он 31 июля), но потраченные нервы и бессонная ночь все равно могли сказаться на состоянии Великой.

Выяснилось, что и до вчерашнего дня российские спортсмены мучались из-за допинг-контроля. 25 июля понервничать пришлось рапиристкам Ирине Дериглазовой и Ларисе Коробейниковой — они сдали пробы в начале первого ночи, а последний автобус до олимпийской деревни к тому времени уже успел уехать (он отправляется от арены в 23.45). Как спортсменки в итоге добирались до деревни — неизвестно, но оказались они там уже совсем поздно ночью.

В итоге Россия решила написать обращение в Международную федерацию фехтования (FIE), а та уже передаст послание в МОК.

«Соревнования еще идут, и для спортсменов эта ситуация просто невыносима, многим из них еще выступать в командных соревнованиях. Причем касается это не только нашей сборной, в такой ситуации, как выяснилось, оказались многие фехтовальщики из других команд», — прокомментировал главный тренер сборной России Ильгар Мамедов.

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Вообще, долгая сдача проб и допинг-контроль до глубокой ночи — это не что-то исключительное для Токио, а скорее дело весьма распространенное. Такое бывает не только на Олимпиадах, но и на всех крупных турнирах, даже если соревнования заканчиваются еще днем — порой пробу сдать просто сложно, потому что из-за нагрузок в организме действительно маловато жидкости (это особенно актуально для некоторых видов спорта, где спортсменам приходится контролировать еще и вес. Например, в фигурном катании).

Другое дело — логистика. Если турнир заканчивается уже ближе к ночи, а призерам обязательно предстоит допинг-контроль, то организаторам нужно решать вопрос о доставке спортсменов до олимпийской деревни — у них должна быть возможность отправиться в номер в любое время.

Возможно, после жалобы от России что-то решат и в Токио.

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XXIII Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
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XVII Летние Олимпийские игры в Риме
XVI Летние Олимпийские игры в Мельбурне
XV Летние Олимпийские Игры в Хельсинки
XIV Летние Олимпийские игры в Лондоне
XI Летние Олимпийские игры в Берлине
X Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
IX Летние Олимпийские игры в Амстердаме
VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
II Летние Олимпийские игры в Париже
I Летние Олимпийские игры в Афинах
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