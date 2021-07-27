Японский дзюдоист Таканори Нагасе выиграл золото ОИ-2020 в категории до 81 кг
Японский дзюдоист Таканори Нагасе выиграл золотую медаль летних Олимпийских игр в Токио в весовой категории до 81 кг.
Японский дзюдоист Таканори Нагасе выиграл золотую медаль летних Олимпийских игр в Токио в весовой категории до 81 кг.
В финале он победил представителя Монголии Саида Моллаеи.
Обладателями бронзы стали Шамиль Борчашвили (Австрия) и Маттиас Кассе (Бельгия).
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года.