Мужская сборная России вышла в финал Олимпиады в эстафете 4×200 метров вольным стилем
Мужская сборная России по плаванию вышла в финал Олимпиады-2020 в эстафете 4×200 метров вольным стилем.
Мужская сборная России по плаванию вышла в финал Олимпиады-2020 в эстафете 4×200 метров вольным стилем.
В квалификации Михаил Довгалюк, Александр Красных, Иван Гирев и Михаил Вековищев показали четвертое время (7.05,16).
Финальный заплыв в эстафете 4×200 метров вольным стилем состоится завтра, 28 июля. Начало — в 6:25 (мск).
Плавание
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Мужчины
Эстафета 4×200 м в/с
Предварительные заплывы
1. Великобритания — 7.03,25.
2. Австралия — 7.05,00.
3. Италия — 7.05,05.
4. Россия (Михаил Довгалюк, Александр Красных, Иван Гирев, Михаил Вековищев) — 7.05,16.