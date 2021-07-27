Канадская штангистка Шаррон стала олимпийской чемпионкой в весе до 64 кг
Серебро завоевала штангистка из Италии, бронзовую награду взяла спортсменка из Тайваня.
Серебро завоевала штангистка из Италии, бронзовую награду взяла спортсменка из Тайваня.
ТОКИО, 27 июля. /ТАСС/. Канадская спортсменка Мод Шаррон стала победительницей Олимпийских игр в Токио в тяжелой атлетике в весовой категории до 64 кг.
Штангистка в сумме показала результат 236 кг (рывок — 105 кг, толчок — 131 кг). Серебряная награда на счету итальянки Джорджии Бординьон (232; 104+128), третьей стала Чэнь Вэньхуэй из Тайваня (230; 103+127).
Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.