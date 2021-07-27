Российские гимнастки впервые победили на Олимпиаде в командном многоборье

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Женская сборная России по спортивной гимнастике завоевала золото Олимпиады в Токио в командном многоборье. В составе российской команды выступали Ангелина Мельникова, Владислава Уразова, Виктория Листунова и Лилия Ахаимова.

Россиянки победили в командном многоборье на Олимпийских играх впервые в истории, последний раз в 1992 году золото завоевала Объединенная команда.

Россиянки в сумме за четыре упражнения набрали 169,528 балла. Вторыми стали американки (166,096), третьими — британки (164,096).

Американки, которые брали золото на двух последних Олимпиадах, по ходу финала потеряли своего лидера — четырехкратную олимпийскую чемпионку Симону Байлз. Она выступила только в первом виде, после чего завершила выступления из-за травмы.

На прошлой Олимпиаде в Рио-де-Жанейро россиянки стали вторыми, уступив американкам. Из того состава в нашей сборной осталась только Мельникова, у американок — Байлз.

В понедельник золото в многоборье завоевали российские гимнасты. Таким образом, наша команда сделала первый в истории золотой дубль в командных турнирах на Олимпиаде.

На счету 21-летней Мельниковой два серебра и две бронзы чемпионатов мира, она является четырехкратной чемпионкой Европы и двукратной победительницей Европейских игр. 16-летняя Уразова — серебряный призер чемпионата Европы на разновысоких брусьях, 16-летняя Листунова — чемпионка Европы в личном многоборье, 24-летняя Ахаимова — двукратный серебряный призер чемпионатов мира и чемпионка Европы в командном многоборье.

Сборная России занимает четвертое место в неофициальном командном зачете Игр в Токио (семь золотых, семь серебряных и четыре бронзовые награды). Лидируют американцы (9−6−8), на втором месте китайцы (9−5−7), на третьем — японцы (9−3−5).

Олимпийские игры проходят с 23 июля по 8 августа. Российские спортсмены из-за санкций WADA выступают на Олимпиаде под флагом Олимпийского комитета России. Вместо национального гимна на церемониях награждения используется фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

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