Сборная России выиграла второе золото Олимпиады в тхэквондо
Владислав Ларин одержал победу над соперником из Северной Македонии Деяном Георгиевски. Сборная России во второй раз в своей истории выиграла золото в тхэквондо.
Владислав Ларин одержал победу над соперником из Северной Македонии Деяном Георгиевски. Сборная России во второй раз в своей истории выиграла золото в тхэквондо.
Российский тхэквондист Владислав Ларин выиграл финал олимпийского турнира в категории свыше 80 кг. Российский спортсмен справился с Деяном Георгиевски из Северной Македонии.
Первый раунд прошел в напряженной борьбе. Соперники присматривались друг к другу, однако россиянин был впереди со счетом 2:0. С начала второго раунда пошел обмен ударами, по итогам которого выявить сильнейшего не удалось — 9:7.
Третий раунд получился очень напряженным. За минуту до конца россиянину удался удар в голову, который фактически стал решающим. Итоговый счет — 15:9.
В полуфинале россиянин победил китайского спортсмена Сунь Хонджи со счетом 30:3. По ходу турнира он также оказался сильнее Ивана Трайковича из Словении (16:3) и Пита Тауфатофуа из Тонга (24:3).
Медаль Ларина стала четвертой для сборной России по тхэквондо и позволила команде выиграть неофициальный медальный зачет. Первую российскую медаль в этом виде спорта заработал Михаил Артамонов, который выиграл бронзу в категории до 58 кг. Позднее свою награду заработала Татьяна Минина, ей удалось добраться до финала в категории до 57 кг, где она уступила Анастасии Золотич из США. А 26 июля первую в истории сборной России золотую медаль выиграл Максим Храмцов, он стал лучшим в категории до 80 кг.
Владислав Ларин — чемпион мира (2019 год), а также двукратный чемпион Европы (2016, 2018 годы). На прошедшем в этом году европейском первенстве он заработал серебряную медаль.