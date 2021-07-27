Сборная России выиграла второе золото Олимпиады в тхэквондо

18 фотографий 18 фотографий 18 фотографий

Российский тхэквондист Владислав Ларин выиграл финал олимпийского турнира в категории свыше 80 кг. Российский спортсмен справился с Деяном Георгиевски из Северной Македонии.

Первый раунд прошел в напряженной борьбе. Соперники присматривались друг к другу, однако россиянин был впереди со счетом 2:0. С начала второго раунда пошел обмен ударами, по итогам которого выявить сильнейшего не удалось — 9:7.

Третий раунд получился очень напряженным. За минуту до конца россиянину удался удар в голову, который фактически стал решающим. Итоговый счет — 15:9.

В полуфинале россиянин победил китайского спортсмена Сунь Хонджи со счетом 30:3. По ходу турнира он также оказался сильнее Ивана Трайковича из Словении (16:3) и Пита Тауфатофуа из Тонга (24:3).

Медаль Ларина стала четвертой для сборной России по тхэквондо и позволила команде выиграть неофициальный медальный зачет. Первую российскую медаль в этом виде спорта заработал Михаил Артамонов, который выиграл бронзу в категории до 58 кг. Позднее свою награду заработала Татьяна Минина, ей удалось добраться до финала в категории до 57 кг, где она уступила Анастасии Золотич из США. А 26 июля первую в истории сборной России золотую медаль выиграл Максим Храмцов, он стал лучшим в категории до 80 кг.