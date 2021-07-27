Президент МОК лично поздравил российских гимнасток с победой на Олимпиаде: фото

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Женская сборная России по спортивной гимнастике завоевала золотые медали в командном многоборье на Олимпиаде в Токио.

Россиянки Ангелина Мельникова, Владислава Уразова, Лилия Ахаимова и Виктория Листунова в сумме за четыре вида программы набрали 169,528 балла и опередили сборную США.

Как сообщает корреспондент Sport24 Константин Лесик, одним из первых сборную России лично поздравил президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах, присутствовавший на соревнованиях.