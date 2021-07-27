Наши гимнастки вынесли американок без Байлз! Еще одна историческая победа России на Олимпиаде в Токио

Летние игры в Токио

23 июля - 8 августа 2021

Медальный зачет
1Япония
1035
2США
978
4Россия
774
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бейсбол
Бокс
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свыше 80 кг. Мужчины. Финал
Владислав Ларин
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Результаты
Таэквондо
свыше 67 кг. Женщины. Финал
Ли Дабин
Милица Мандич
Результаты
Таэквондо
свыше 80 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Рафаэль Альба Кастилльо
Сун Хонги
Результаты
Таэквондо
свыше 67 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Александра Ковальчук
Бьянка Уокден
Результаты
Таэквондо
свыше 80 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Ин Кьо Дон
Иван Трайкович
Результаты
Таэквондо
свыше 67 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Альтея Лорен
Амината Траоре
Результаты
Тяжелая атлетика
Весовая категория до 64 кг. Женщины. Финал (группа А)
Мауде Чаррон
Джорджа Бординьон
Чэнь Вен-Хэй
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Великобритания
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Корея
Эстония
Результаты
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до 81 кг. Мужчины. Финал
Таканори Нагасе
Саед Моллаеи
Результаты
Дзюдо
до 81 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Тато Григалашвили
Маттиас Кассе
Результаты
Дзюдо
до 81 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Доминик Рессел
Шамиль Борчашвили
Результаты
Дзюдо
до 63 кг. Женщины. Финал
Кларисса Агбегнену
Тина Трштеняк
Результаты
Фехтование
Шпага, командное первенство. Женщины. Матч за 3-е место
Италия
Китай
Результаты
Дзюдо
до 63 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Анрикелис Барриос
Катрин Бушемин-Пинар
Результаты
Дзюдо
до 63 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Джуул Франссен
Мария Кентраччио
Результаты
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Выездка, командное первенство. Микст. Финал
Германия
США
Великобритания
Результаты
Гребной слалом
Байдарка-одиночка. Женщины. Финал
Рикарда Функ
Майален Чоурраут
Джессика Фокс
Результаты
Серфинг
Женщины. Финал
Бьянка Буйтентаг
Карисса Мур
Результаты
Расписание событий
Гандбол. Женщины. Группа B
15:30скороФранцияИспания
Волейбол. Женщины. Группа A
15:45скороКореяКения
Теннис. Мужчины
28.07скороМужчины. Парный разряд. 1/4 финала
Теннис. Мужчины
28.07скороМужчины. Парный разряд. 1/4 финала
Теннис. Мужчины
28.07скороМужчины. Парный разряд. 1/2 финала
Гребля академическая. Женщины
28.07скороДвойка парная. Женщины. Финал
Гребля академическая. Мужчины
28.07скороДвойка парная. Мужчины. Финал
Гребля академическая. Женщины
28.07скороДвойка парная. Женщины. Утешительный финал
Гребля академическая. Мужчины
28.07скороЧетверка парная. Мужчины. Финал
Гребля академическая. Мужчины
28.07скороДвойка парная. Мужчины. Утешительный финал
Бадминтон. Женщины
28.07скороЖенщины. Одиночный разряд. Групповой этап
Бадминтон. Микст
28.07скороМикст. Микст. 1/4 финала
Бадминтон. Микст
28.07скороМикст. Микст. 1/4 финала
Бадминтон. Микст
28.07скороМикст. Микст. 1/4 финала
Бадминтон. Микст
28.07скороМикст. Микст. 1/4 финала
Гандбол. Мужчины. Группа B
28.07скороДанияБахрейн
Волейбол. Мужчины. Группа A
28.07скороКанадаИран
Гребля академическая. Женщины
28.07скороЧетверка парная. Женщины. Финал
Стрельба. Женщины
28.07скороТрап. Женщины. Квалификация
Гребля академическая. Женщины
28.07скороЧетверка распашная. Женщины. Утешительный финал
16:49 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Наши гимнастки вынесли американок без Байлз! Еще одна историческая победа России на Олимпиаде в Токио

Мельникова, Уразова, Листунова и Ахаимова победили в командном турнире по спортивной гимнастике.

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фотографий
17
фотографий
17
фотографий

Ангелина Мельникова, Владислава Уразова, Виктория Листунова и Лилия Ахаимова сенсационно победили в командном турнире по спортивной гимнастике. Это первая победа в этом виде в российской истории!

Олимпиада-2020. Спортивная гимнастика

Женщины. Командное первенство. Финал

1. Россия (Лилия Ахаимова, Виктория Листунова, Ангелина Мельникова, Владислава Уразова) — 169,528
2. США — 166,096
3. Великобритания — 164,096.

На этой Олимпиаде действительно творится история. И если триумф мужской команды накануне был относительно предсказуем — наши парни все-таки действующие чемпионы мира, то от девчонок победы не ожидал никто.

Последний успех наших гимнасток в команде датирован аж 1992 годом! Тогда еще выступала Оксана Чусовитина, а никто из нынешних участниц даже не родился. Побеждать именно в командном турнире не удавалось ни блестящему поколению Светланы Хоркиной, ни Алие Мустафиной. А вот у команды из двух 16-летних девчонок и Мельниковой с Ахаимовой — получилось!

Как Мельникова из середняка превратилась в звезду

Если у гимнастов у нас два лидера — Нагорный и Далалоян, то в женской команде безусловный вожак — Ангелина Мельникова. Самая опытная в свои 21 год, и единственная, у кого уже есть олимпийская медаль — серебро Рио-2016 в том самом командном зачете.

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Тогда 16-летнюю Ангелину и других птенчиков прикрывала мега-звезда Алия Мустафина. За ее широкой во всех смыслах спиной было совсем не страшно и спокойно. Но пять лет по меркам женской гимнастики — огромный срок. Теперь Алия — мама и тренер, еще один член той команды Дарья Спиридонова — супруга нового олимпийского чемпиона Никиты Нагорного, а Ангелина — новый лидер. Вот только до Мустафиной ей в плане титулов и опыта все равно далеко.

О таланте Ангелины не говорили с ранних лет. Долгое время она считалась твердым середняком, не более. Но пару лет назад, после очередной травмы, в Мельниковой что-то поменялось. Она даже сама подтвердила: теперь это — совсем другая гимнастка.

— Я стала чувствовать свое тело на сто процентов, — объясняла Мельникова. — Перед Рио вся ответственность была на тренере, он говорил мне, что нужно делать, а я слушалась. Теперь я сама сделала скачок от подростка во взрослую жизнь. Совсем иначе подхожу к соревнованиям, сама знаю, как мне готовиться, сколько и чего мне нужно. Теперь я совсем другой человек.

Главная ценность гимнастки Мельниковой — в ее универсальности. Ангелина практически равноценно может исполнять упражнения на всех четырех снарядах, а это уникально. У нас вообще удивительно талантливая в этом смысле сборная, ведь 16-летние Листунова и Уразова — тоже в первую очередь многоборки. А Лилия Ахаимова — идеальное дополнение на опорном прыжке. А что, если помечтать…

Байлз снялась после первого же снаряда

— Если в команде Байлз, с американками бесполезно бороться, — говорила Мельникова прошлой весной. — Она одна привозит всем по три балла. А тут иди даже десятую балла попробуй отыграть…

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Все так, но до командного финала Симона в Токио не впечатляла. Фантастическая сложность осталась при ней, но вот качество исполнения страдало. В квалификации многоборья она выиграла у Мельниковой всего 0,6 балла — при том, что по сложности Ангелина суммарно уступает американке почти 2,5!

С Байлз явно что-то происходит, и это стало ясно на первом же снаряде, прыжке. Симона допустила грубую ошибку на приземлении и получила всего 13,7 — худшую оценку среди всех участниц. После прыжка мы выигрывали у американок целый балл, и он был полностью на совести Байлз. А потом случилось вообще невероятное. Симона надела спортивный костюм и стало понятно: больше она в этот день выступать не собирается. Не только на брусьях, а вообще!

Наши девчонки получили уникальный шанс. Такой, какой не выпадал в гимнастической жизни Мустафиной и даже Светлане Хоркиной. Никто из них не становился олимпийскими чемпионками в команде! Потому что всегда впереди была американская дрим-тим. Но теперь, без Байлз, американки превратились просто в хорошую команду. Сильную, но отнюдь не непобедимую.

Вместо Байлз лидерство взвалила на себе Суниса Ли — 18-летняя гимнастка, которая на олимпийском отборе впервые с 2013 года обошла Симону в один из дней многоборья. Суниса представляет редкую народность хмонгов — выходцев из Вьетнама, которые иммигрировали в США в конце 1970-х. За всю историю хмонгов участников Олимпиад у них еще не было.

Ли очень старалась: на своих коронных брусьях получила высочайшую оценку 15,4. Но преимущество команды ОКР перед третьим снарядом, бревном, все равно было около 2,5 баллов. Казалось, что уж без Байлз этого точно хватит. Но не зря главный эпитет по отношению к бревну — это «коварное».

Бревно чуть не лишило мечты о золоте

Удивительно, конечно, как ступив на эту тонкую полоску, уверенные и мощные наши девчонки вдруг показали, насколько на самом деле им страшно. Первой упала Владислава Уразова, за ней — и Мельникова.

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Наши дрожали и качались, цеплялись за несуществующую опору, но падали. Последней на бревно у нас вышла 16-летняя Виктория Листунова — самая молодая не только в этой команде, но и вообще в сборной ОКР в Токио. И именно от нее зависело, будут у нас еще шансы на золото или нет. Больше ответственности вообще невозможно себе представить.

Но Виктория выстояла! Именно ее шикарные баллы позволили нам остаться в борьбе за золото. Перед вольными упражнениями мы выигрывали у американок символические 0,8 балла. Будь в строю Симона Байлз — и говорить тут было бы не о чем, можно начинать радоваться второму месту. Но ведь Байлз не выступает, а остальные американки на вольных отнюдь не безупречны. В той же квалификации мы у них этот снаряд выигрывали. И тут мечта уже не маячила, а встала в полный рост.

Вообще непонятно, как наши девчушки выдержали этот финал. Как выстояла, выкинув из головы обидное падение с бревна, юная Уразова. А ее ровесница Листунова, которая вышла сразу после севшей на пятую точку американки Чайлз? Как ей было забыть, что именно от нее сейчас снова будет зависеть абсолютно все?

Во время загрузки произошла ошибка.

Но Вика снова спасла, заводные танцы и безупречные приземления — это было идеально. И именно Листунова обеспечила нам отрыв в три балла от американок. Завершала финал у нас Ангелина Мельникова.

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И тут уже совсем в другом ракурсе встала история о замене музыки на ее вольных из-за того, что композитор запросил 25 тысяч долларов за авторские права. Интересно, если бы федерация и Ангелина знали, что это будет решающее упражнение в борьбе за золото Игр — они бы заплатили?..

Сложно себе представить, чтобы в канун Олимпиады вот так осталась без музыки, например, фигуристка. А вот с гимнасткой — пожалуйста, они умеют адаптироваться к чему угодно. Ангелина была безупречна, и даже если бы вместо музыки ей подыгрывали на барабанах — она сделала бы свое упражнение и выгрызла бы это золото.

Удивительно, но своей неожиданной победе девчонки даже особенно не радовались. Не было ни бурных слез, ни криков радости. Словно они вообще не понимали, что случилось. Парни накануне ждали и мечтали о своем золоте. А девчонки как будто ждали, что вот-вот проснутся и увидят на первой строчке американок с Байлз. Но — не проснутся!

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