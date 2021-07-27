«Все, я больше никому не нужна?» За феерией в плавании мимо всех прошла драма Юлии Ефимовой

Летние игры в Токио

23 июля - 8 августа 2021

Медальный зачет
1Япония
1035
2США
988
4Россия
774
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бейсбол
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
Водное поло
Волейбол
Вольная борьба
Гандбол
Гимнастика спортивная
Гимнастика художественная
Гольф
Гребля академическая
Гребля на байдарках и каноэ
Гребной слалом
Греко-римская борьба
Дзюдо
Карате
Конный спорт
Легкая атлетика
Настольный теннис
Парусный спорт
Плавание
Пляжный волейбол
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Регби
Серфинг
Синхронное плавание
Скалолазание
Скейтбординг
Современное пятиборье
Софтбол
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Результаты
Таэквондо
свыше 80 кг. Мужчины. Финал
Владислав Ларин
Деян Георгиевски
Результаты
Таэквондо
свыше 67 кг. Женщины. Финал
Ли Дабин
Милица Мандич
Результаты
Таэквондо
свыше 80 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Рафаэль Альба Кастилльо
Сун Хонги
Результаты
Таэквондо
свыше 67 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Александра Ковальчук
Бьянка Уокден
Результаты
Таэквондо
свыше 80 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Ин Кьо Дон
Иван Трайкович
Результаты
Таэквондо
свыше 67 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Альтея Лорен
Амината Траоре
Результаты
Тяжелая атлетика
Весовая категория до 64 кг. Женщины. Финал (группа А)
Мауде Чаррон
Джорджа Бординьон
Чэнь Вен-Хэй
Результаты
Софтбол
Женщины. Финал
Япония
США
Результаты
Гимнастика спортивная
Командное первенство. Женщины. Финал
Россия
США
Великобритания
Результаты
Фехтование
Шпага, командное первенство. Женщины. Финал
Корея
Эстония
Результаты
Дзюдо
до 81 кг. Мужчины. Финал
Таканори Нагасе
Саед Моллаеи
Результаты
Дзюдо
до 81 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Тато Григалашвили
Маттиас Кассе
Результаты
Дзюдо
до 81 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Доминик Рессел
Шамиль Борчашвили
Результаты
Дзюдо
до 63 кг. Женщины. Финал
Кларисса Агбегнену
Тина Трштеняк
Результаты
Фехтование
Шпага, командное первенство. Женщины. Матч за 3-е место
Италия
Китай
Результаты
Дзюдо
до 63 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Анрикелис Барриос
Катрин Бушемин-Пинар
Результаты
Дзюдо
до 63 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Джуул Франссен
Мария Кентраччио
Результаты
Конный спорт
Выездка, командное первенство. Микст. Финал
Германия
США
Великобритания
Результаты
Гребной слалом
Байдарка-одиночка. Женщины. Финал
Рикарда Функ
Майален Чоурраут
Джессика Фокс
Результаты
Серфинг
Женщины. Финал
Бьянка Буйтентаг
Карисса Мур
Результаты
Расписание событий
Теннис. Мужчины
28.07скороМужчины. Парный разряд. 1/4 финала
Теннис. Мужчины
28.07скороМужчины. Парный разряд. 1/4 финала
Теннис. Мужчины
28.07скороМужчины. Парный разряд. 1/2 финала
Гребля академическая. Женщины
28.07скороДвойка парная. Женщины. Финал
Гребля академическая. Мужчины
28.07скороДвойка парная. Мужчины. Финал
Гребля академическая. Женщины
28.07скороДвойка парная. Женщины. Утешительный финал
Гребля академическая. Мужчины
28.07скороЧетверка парная. Мужчины. Финал
Гребля академическая. Мужчины
28.07скороДвойка парная. Мужчины. Утешительный финал
Бадминтон. Женщины
28.07скороЖенщины. Одиночный разряд. Групповой этап
Бадминтон. Микст
28.07скороМикст. Микст. 1/4 финала
Бадминтон. Микст
28.07скороМикст. Микст. 1/4 финала
Бадминтон. Микст
28.07скороМикст. Микст. 1/4 финала
Бадминтон. Микст
28.07скороМикст. Микст. 1/4 финала
Гандбол. Мужчины. Группа B
28.07скороДанияБахрейн
Волейбол. Мужчины. Группа A
28.07скороКанадаИран
Гребля академическая. Женщины
28.07скороЧетверка парная. Женщины. Финал
Стрельба. Женщины
28.07скороТрап. Женщины. Квалификация
Гребля академическая. Женщины
28.07скороЧетверка распашная. Женщины. Утешительный финал
Гребля академическая. Мужчины
28.07скороЧетверка распашная. Мужчины. Утешительный финал
Хоккей на траве. Женщины. Группа A
28.07скороГолландияЮАР
18:20 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Все, я больше никому не нужна?» За феерией в плавании мимо всех прошла драма Юлии Ефимовой

А ведь она — главная звезда женской сборной в XXI веке.

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Источник: РИА "Новости"

— Все, я больше никому не нужна?

Ефимова окликнула микст-зону. На привычном месте никого не было. В это время российские журналисты в полном составе сидели на полу и в мыле отрабатывали главную тему дня — первое золото в плавании за 25 лет.

Юля улыбалась. Как всегда. Она сильная. Очень сильная.

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Хотя представьте, что творилось у нее внутри. Она провалила свой единственный личный финал. Возможно, на своей последней Олимпиаде. По крайней мере, еще год назад она была уверена, что после Токио Игр в ее карьере больше не будет.

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Вместе с тем уже на последнем этапе перед вылетом в Японию она прекрасно понимала: в Токио прорыва не будет. Спортсменка прекрасно видела, что у нее получается на тренировках, и отдавала себе отчет — не то. И после соревнований призналась: так плохо к главному старту сезона она не была готова никогда.

Ирония судьбы в том, что даже в таком состоянии Ефимова могла увезти медаль. Лилли Кинг стала третьей со смешными и для нее, и для Юли 1.05,54. А увести бронзу у заклятой соперницы всегда приятно.

Но и у россиянки ничего в финале не получилось. Не выплыла даже из 1.06. И какое внутренние опустошение ее настигло, когда Юля все это осознала, можно только вообразить.

А она стоит в микст-зоне. Улыбается. Шутит.

Она тащила российское плавание, теперь российское плавание должно помочь ей

Для многих людей в российском спорте этот закат Ефимовой только в радость. Она жесткая, со своим мнением и не боится говорить прямо. За это ее не любили и не любят. Примерно как высотницу Марию Ласицкене. Вот только все та же Ефимова, которая не раз обрушивалась с мощной критикой на федерацию, была спасением этой самой федерации.

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Чемпионат мира-2009 в Риме — она принесла команде единственное золото.

ЧМ-2011 — у России четыре медали, две из которых выиграла Юля.

ЧМ-2013. У нее два золота, больше побед у нас не было.

Домашний ЧМ-2015. Россия его проваливает. Единственная награда высшей пробы — сами знаете у кого.

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Самые красивые россиянки на Олимпиаде

Дальше стало лучше — появились Антон Чупков и Евгений Рылов. Но все та же Ефимова побеждала и на ЧМ-2017, и на ЧМ-2019. Она же приносила стране олимпийские медали в Лондоне и Рио.

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А сколько рекламы российскому плаванию было благодаря Ефимовой? Сколько девочек пришло в бассейны, желая стать как она?

Все этой не дает Юлии никаких преференций по части попадания в состав или нахождения в сборной. В этом смысле все должно решаться исходя из здравого смысла и готовности спортсмена на текущий момент. Но вот уважения своей карьерой она заслуживает огромнейшего. Ефимова десятилетие тащила на себе российское плавание. И в этой сложной ситуации наше плавательное сообщество должно хотя бы морально помочь ей.

Очень не хотелось бы, чтобы из-за прихода нового поколения чемпионов Ефимова осталась где-то далеко в стороне. Ведь это ее «Все, я больше никому не нужна?» — не только шутка в микст-зоне. Это обращение ко всем. Это ее переживания.

Юля никогда прежде не оказывалась в такой ситуации и просто не знает, как теперь себя вести и чего ждать дальше. «Дальше» — это вообще главное слово относительно карьеры спортсменки прямо сейчас.

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Может, попробовать зайти на Париж-2024?

В миксте мы долго пытали ее на этот счет. Ничего конкретного она не сказала, но по ответам было понятно — Юля не исключает еще одной Олимпиады. И почему бы нет? В следующем году — чемпионат мира в Японии. Еще через год — в Дохе. А там уже и Париж.

Софья Великая вот уже сказала, что словосочетание «пятая Олимпиада» звучит не так страшно. Сергей Тетюхин только на пятой дождался золота, к которому шел всю жизнь. А потом еще остался на шестую. Дмитрий Саутин, на котором живого места не было, тоже оставался на шестую — и в Пекине-2008 взял серебро.

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Так что, Юля, оставайся! Такая шикарная карьера заслуживает более красивого завершения, нежели такое вот пятое место.

Владимир Иванов

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XXX Летние Олимпийские игры в Лондоне
XXIX Летние Олимпийские игры в Пекине
XXVIII Летние Олимпийские игры в Афинах
XXVII Летние Олимпийские игры в Сиднее
XXVI Летние Олимпийские игры в Атланте
XXV Летние Олимпийские игры в Барселоне
XXIV Летние Олимпийские игры в Сеуле
XXIII Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
XXII Летние Олимпийские игры в Москве
XXI Летние Олимпийские игры в Монреале
XX Летние Олимпийские игры в Мюнхене
XIX Летние Олимпийские игры в Мехико
XVIII Летние Олимпийские игры в Токио
XVII Летние Олимпийские игры в Риме
XVI Летние Олимпийские игры в Мельбурне
XV Летние Олимпийские Игры в Хельсинки
XIV Летние Олимпийские игры в Лондоне
XI Летние Олимпийские игры в Берлине
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IX Летние Олимпийские игры в Амстердаме
VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
II Летние Олимпийские игры в Париже
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Бейсбольный стадион Фукусима Азума
Велодром Идзу
Гимнастический Центр Ариакэ
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Стадион Мияги
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Стадион Саппоро Доум
Стрелковый центр Асаки
Теннисный парк Ариакэ
Токийский дворец спорта
Токийский международный форум
Токийский центр водных видов спорта
Трасса для конного кросса в парке Си Форест
Трасса для маунтинбайка в Идзу
Хоккейный стадион Ои
Центр водного поло Тацуми
Центр гребного слалома Касай
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