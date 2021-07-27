Линекер иронично отреагировал на успехи российских спортсменов на Олимпиаде
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Легенда английского футбола Гари Линекер в ироничной форме высказался о выступлении российских спортсменов на Олимпийских играх в Токио.
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Легенда английского футбола Гари Линекер в ироничной форме высказался о выступлении российских спортсменов на Олимпийских играх в Токио.
Олимпийский комитет России определенно является самым успешным комитетом в истории Олимпиады.
Напомним, что связи с двухлетними санкциями WADA, российские спортсмены на Олимпийских играх в Токио выступают под флагом Олимпийского комитета России (ОКР), вместо гимна звучит первый концерт Чайковского.
По итогам пяти соревновательных дней сборная России занимает четвертое место в медальном зачете Игр в Токио, завоевав 7 золотых, 7 серебряных и 4 бронзовых награды.