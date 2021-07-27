«Худший результат десятилетия»: в США шокированы поражением гимнасток

Летние игры в Токио

23 июля - 8 августа 2021

Медальный зачет
1Япония
1035
2США
988
4Россия
774
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бейсбол
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
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Гребля на байдарках и каноэ
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Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Результаты
Таэквондо
свыше 80 кг. Мужчины. Финал
Владислав Ларин
Деян Георгиевски
Результаты
Таэквондо
свыше 67 кг. Женщины. Финал
Ли Дабин
Милица Мандич
Результаты
Таэквондо
свыше 80 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Рафаэль Альба Кастилльо
Сун Хонги
Результаты
Таэквондо
свыше 67 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Александра Ковальчук
Бьянка Уокден
Результаты
Таэквондо
свыше 80 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Ин Кьо Дон
Иван Трайкович
Результаты
Таэквондо
свыше 67 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Альтея Лорен
Амината Траоре
Результаты
Тяжелая атлетика
Весовая категория до 64 кг. Женщины. Финал (группа А)
Мауде Чаррон
Джорджа Бординьон
Чэнь Вен-Хэй
Результаты
Софтбол
Женщины. Финал
Япония
США
Результаты
Гимнастика спортивная
Командное первенство. Женщины. Финал
Россия
США
Великобритания
Результаты
Фехтование
Шпага, командное первенство. Женщины. Финал
Корея
Эстония
Результаты
Дзюдо
до 81 кг. Мужчины. Финал
Таканори Нагасе
Саед Моллаеи
Результаты
Дзюдо
до 81 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Тато Григалашвили
Маттиас Кассе
Результаты
Дзюдо
до 81 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Доминик Рессел
Шамиль Борчашвили
Результаты
Дзюдо
до 63 кг. Женщины. Финал
Кларисса Агбегнену
Тина Трштеняк
Результаты
Фехтование
Шпага, командное первенство. Женщины. Матч за 3-е место
Италия
Китай
Результаты
Дзюдо
до 63 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Анрикелис Барриос
Катрин Бушемин-Пинар
Результаты
Дзюдо
до 63 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Джуул Франссен
Мария Кентраччио
Результаты
Конный спорт
Выездка, командное первенство. Микст. Финал
Германия
США
Великобритания
Результаты
Гребной слалом
Байдарка-одиночка. Женщины. Финал
Рикарда Функ
Майален Чоурраут
Джессика Фокс
Результаты
Серфинг
Женщины. Финал
Бьянка Буйтентаг
Карисса Мур
Результаты
Расписание событий
Теннис. Мужчины
28.07скороМужчины. Парный разряд. 1/4 финала
Теннис. Мужчины
28.07скороМужчины. Парный разряд. 1/4 финала
Теннис. Мужчины
28.07скороМужчины. Парный разряд. 1/2 финала
Гребля академическая. Женщины
28.07скороДвойка парная. Женщины. Финал
Гребля академическая. Мужчины
28.07скороДвойка парная. Мужчины. Финал
Гребля академическая. Женщины
28.07скороДвойка парная. Женщины. Утешительный финал
Гребля академическая. Мужчины
28.07скороЧетверка парная. Мужчины. Финал
Гребля академическая. Мужчины
28.07скороДвойка парная. Мужчины. Утешительный финал
Бадминтон. Женщины
28.07скороЖенщины. Одиночный разряд. Групповой этап
Бадминтон. Микст
28.07скороМикст. Микст. 1/4 финала
Бадминтон. Микст
28.07скороМикст. Микст. 1/4 финала
Бадминтон. Микст
28.07скороМикст. Микст. 1/4 финала
Бадминтон. Микст
28.07скороМикст. Микст. 1/4 финала
Гандбол. Мужчины. Группа B
28.07скороДанияБахрейн
Волейбол. Мужчины. Группа A
28.07скороКанадаИран
Гребля академическая. Женщины
28.07скороЧетверка парная. Женщины. Финал
Стрельба. Женщины
28.07скороТрап. Женщины. Квалификация
Гребля академическая. Женщины
28.07скороЧетверка распашная. Женщины. Утешительный финал
Гребля академическая. Мужчины
28.07скороЧетверка распашная. Мужчины. Утешительный финал
Хоккей на траве. Женщины. Группа A
28.07скороГолландияЮАР
19:02 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Худший результат десятилетия»: в США шокированы поражением гимнасток

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Женская сборная России по спортивной гимнастике одержала победу на летних Олимпийских играх в Токио. Впервые в современной истории страны российские гимнастки завоевали золотые медали в командной многоборье. Последняя победа отечественных спортсменок в этой дисциплине была добыта на Играх-1992 в Барселоне, где чемпионками стали представительницы Объединенной команды.

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Источник: Reuters

На Олимпиаде-2020 российские спортсмены выступают в составе команды Олимпийского комитета России (ОКР). Чемпионками в женском командном многоборье стали Владислава Уразова, Виктория Листунова, Лилия Ахаимова и Ангелина Мельникова.

Второе место досталось сборной США, которые являются победителями последних двух Олимпиад. После первого номера американки лишились своего лидера Симоны Байлз. Четырехкратная олимпийская чемпионка Игр-2016 неудачно приземлилась после выполнения опорного прыжка и была заменена.

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Как утверждал комментатор американского телеканала NBC Джон Ротлисбергер, замена Байлз была связана с тем, что спортсменка «столкнулась с серьезными психологическими проблемами» из-за неудачного выступления, ведь помимо того, что она оступилась при приземлении, гимнастка также допустила грубую ошибку, исполнив лишь полтора оборота вместо необходимых двух с половиной.

Однако позднее руководство федерации спортивной гимнастики США опровергло сообщение о психологических проблемах Байлз, заявив, что спортсменка была заменена вынужденно из-за травмы.

«Симона Байлз снялась с финала командных соревнований из-за медицинских проблем. Она будет ежедневно проходить обследование для определения возможности получения допуска для дальнейших выступлений», — говорится в сообщении.

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Американские журналисты убеждены, что поражение их национальной сборной связано именно с травмой абсолютного лидера команды.

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«Когда Симона выбыла с соревнований, шансы нашей команды на золотую медаль резко упали. Без Байлз американские гимнастки изо всех сил пытались заполнить столь большой пробел в составе. Но даже несмотря на имеющийся шанс догнать спортсменок из команды ОКР, американки все же не смогли достичь своей цели. Все наши надежды были разрушены, когда Джордан Чайлз упала при выполнении номера в вольном стиле. После ее неудачи Ангелине Мельниковой нужно было просто избежать катастрофы, и она свою задачу выполнила, доведя общий результат команды до такого, что он значительно превысил показатели сборной США», — говорится в заметке.

Об этом же написали и журналисты портала Sporting News, опубликовавшие заметку с говорящим заголовком «Сборная США из-за травмы Симоны Байлз проиграла в ошеломляющем финале против команды ОКР». С той же позицией выступили и авторы авторитетного издания The Athletic, которые отметили, что вместе с Байлз американки были фаворитами соревнований.

«Симона Байлз — одна из крупнейших величин в мировом спорте, она выиграла четыре золотые медали на Играх в Рио-де-Жанейро и является многократной чемпионкой мира. В Токио она приехала в качестве неоспоримого фаворита и должна была защитить чемпионское звание в командном многоборье, чтобы сохранить корону в США. Американки без нее даже смогли вырваться в лидеры после упражнений на бревне, но в вольных упражнениях нам не хватило чистого исполнения для завершения камбэка. Маккаллум выскочила за рамки ковра, а Чайлз допустила падение. Что касается Байлз, то ее история еще продолжается. Еще ничего не кончено», — отмечают авторы статьи.

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В поддержку американской гимнастки высказался и бывший игрок Национальной футбольной лиги (НФЛ) Пэт Макафи, который сейчас является аналитиком и ведущим подкаста.

Уважаемая Симона. Я, может, и очень глуп в спорте, но обязан всем напомнить, что вы являетесь величайшей гимнасткой всех времен. Происходящее в Токио не сможет этого изменить. Ваши усилия, целеустремленность и невероятный талант являются подарком для нас, фанатов.
Пэт Макафи
американский спортивный аналитик

Куда более категоричными выступили авторы журнала Sports Illustrated. По их мнению, женская американская сборная по гимнастике продемонстрировала на Играх свою худшую форму за последний десяток лет, причем с травмой Байлз, как считают журналисты, это никак не связано.

«Все мы хотели увидеть, как американские гимнастки доминируют над всеми. Вместо этого мы зафиксировали худшее выступление женской команды США за последние более чем десять лет. Еще в квалификации мы уступили России, а затем проиграли россиянкам и в финале. Команда ОКР теперь празднует чемпионство как мужском командном многоборье, так и в женском. Русские оказались для нас серьезной угрозой», — подчеркнули журналисты.

На момент написания этого материала сборная России занимала четвертое место в общем медальном зачете, имея в своем активе семь золотых медалей, столько же серебряных и еще четыре бронзовые награды. В активе команды США 25 наград (9−8−8).

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XXVIII Летние Олимпийские игры в Афинах
XXVII Летние Олимпийские игры в Сиднее
XXVI Летние Олимпийские игры в Атланте
XXV Летние Олимпийские игры в Барселоне
XXIV Летние Олимпийские игры в Сеуле
XXIII Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
XXII Летние Олимпийские игры в Москве
XXI Летние Олимпийские игры в Монреале
XX Летние Олимпийские игры в Мюнхене
XIX Летние Олимпийские игры в Мехико
XVIII Летние Олимпийские игры в Токио
XVII Летние Олимпийские игры в Риме
XVI Летние Олимпийские игры в Мельбурне
XV Летние Олимпийские Игры в Хельсинки
XIV Летние Олимпийские игры в Лондоне
XI Летние Олимпийские игры в Берлине
X Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
IX Летние Олимпийские игры в Амстердаме
VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
II Летние Олимпийские игры в Париже
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