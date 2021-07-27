«Худший результат десятилетия»: в США шокированы поражением гимнасток

На Олимпиаде-2020 российские спортсмены выступают в составе команды Олимпийского комитета России (ОКР). Чемпионками в женском командном многоборье стали Владислава Уразова, Виктория Листунова, Лилия Ахаимова и Ангелина Мельникова.

Второе место досталось сборной США, которые являются победителями последних двух Олимпиад. После первого номера американки лишились своего лидера Симоны Байлз. Четырехкратная олимпийская чемпионка Игр-2016 неудачно приземлилась после выполнения опорного прыжка и была заменена.

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Как утверждал комментатор американского телеканала NBC Джон Ротлисбергер, замена Байлз была связана с тем, что спортсменка «столкнулась с серьезными психологическими проблемами» из-за неудачного выступления, ведь помимо того, что она оступилась при приземлении, гимнастка также допустила грубую ошибку, исполнив лишь полтора оборота вместо необходимых двух с половиной.

Однако позднее руководство федерации спортивной гимнастики США опровергло сообщение о психологических проблемах Байлз, заявив, что спортсменка была заменена вынужденно из-за травмы.

«Симона Байлз снялась с финала командных соревнований из-за медицинских проблем. Она будет ежедневно проходить обследование для определения возможности получения допуска для дальнейших выступлений», — говорится в сообщении.

Американские журналисты убеждены, что поражение их национальной сборной связано именно с травмой абсолютного лидера команды.

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«Когда Симона выбыла с соревнований, шансы нашей команды на золотую медаль резко упали. Без Байлз американские гимнастки изо всех сил пытались заполнить столь большой пробел в составе. Но даже несмотря на имеющийся шанс догнать спортсменок из команды ОКР, американки все же не смогли достичь своей цели. Все наши надежды были разрушены, когда Джордан Чайлз упала при выполнении номера в вольном стиле. После ее неудачи Ангелине Мельниковой нужно было просто избежать катастрофы, и она свою задачу выполнила, доведя общий результат команды до такого, что он значительно превысил показатели сборной США», — говорится в заметке.

Об этом же написали и журналисты портала Sporting News, опубликовавшие заметку с говорящим заголовком «Сборная США из-за травмы Симоны Байлз проиграла в ошеломляющем финале против команды ОКР». С той же позицией выступили и авторы авторитетного издания The Athletic, которые отметили, что вместе с Байлз американки были фаворитами соревнований.

«Симона Байлз — одна из крупнейших величин в мировом спорте, она выиграла четыре золотые медали на Играх в Рио-де-Жанейро и является многократной чемпионкой мира. В Токио она приехала в качестве неоспоримого фаворита и должна была защитить чемпионское звание в командном многоборье, чтобы сохранить корону в США. Американки без нее даже смогли вырваться в лидеры после упражнений на бревне, но в вольных упражнениях нам не хватило чистого исполнения для завершения камбэка. Маккаллум выскочила за рамки ковра, а Чайлз допустила падение. Что касается Байлз, то ее история еще продолжается. Еще ничего не кончено», — отмечают авторы статьи.

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В поддержку американской гимнастки высказался и бывший игрок Национальной футбольной лиги (НФЛ) Пэт Макафи, который сейчас является аналитиком и ведущим подкаста.

Уважаемая Симона. Я, может, и очень глуп в спорте, но обязан всем напомнить, что вы являетесь величайшей гимнасткой всех времен. Происходящее в Токио не сможет этого изменить. Ваши усилия, целеустремленность и невероятный талант являются подарком для нас, фанатов. Пэт Макафи американский спортивный аналитик

Куда более категоричными выступили авторы журнала Sports Illustrated. По их мнению, женская американская сборная по гимнастике продемонстрировала на Играх свою худшую форму за последний десяток лет, причем с травмой Байлз, как считают журналисты, это никак не связано.

«Все мы хотели увидеть, как американские гимнастки доминируют над всеми. Вместо этого мы зафиксировали худшее выступление женской команды США за последние более чем десять лет. Еще в квалификации мы уступили России, а затем проиграли россиянкам и в финале. Команда ОКР теперь празднует чемпионство как мужском командном многоборье, так и в женском. Русские оказались для нас серьезной угрозой», — подчеркнули журналисты.